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В Херсоне расстреляли женщину, пересекавшую Днепр после снятия запрета – горсовет
Пожилая женщина погибла в результате обстрела из автомата при попытке пересечь вместе с мужем Днепр, переместившись с оккупированной российскими войсками территории бывшего Голопристанского района Херсонской области в областной центр.
Об этом заявили в Херсонском городском совете со ссылкой на информацию своего отдела по гражданской защите. При этом подробности инцидента, в частности то, с какой стороны был открыт огонь и к какому именно месту двигалась лодка, не сообщаются.
"4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.
Напомним, что накануне начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич объявил, что с 3 по 5 декабря будут проводиться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, находящихся на левом берегу Днепра в дачном поселке и не успевших покинуть оккупированную территорию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В этот период снят запрет выхода на воду, но только в светлое время суток и только с причаливанием на речном вокзале Херсона. Более того, эвакуация возможна только на собственных плавсредствах населения.