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За три недели из-за обстрелов Херсона погибли 19 человек, 39 пострадали - мэрия
С 20 ноября по 4 декабря (на 14:00) в Херсоне было зафиксировано 169 "прилетов", погибли за это время всего 19 человек, а еще 39, из которых один ребенок, пострадали. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Херсонского горсовета со ссылкой на данные отдела по гражданской защите.
Так, в течение воскресенья в Херсоне было зафиксировано по меньшей мере пять обстрелов, в том числе российские войска обстреляли жилые дома в Таврическом жилмассиве и в центре города. Пострадавших нет. В течение 3 декабря также были зафиксированы дополнительные "прилеты" в центре города и в Днепровском районе.
"Сегодня после обеда рашисты обстреляли Таврический микрорайон Херсона. Вражеские снаряды попали в многокваренный дом, повреждены стены, окна и газопровод. К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет", - прокомментировал также воскресный обстрел начальник областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Напомним также, что в результате обстрела 3 декабря в Херсонской области в результате обстрела погиб мужчина. Как уточнил в воскресенье Янушевич, речь идет об обстреле из танков прибрежного села Республиканец Миловской общины Бериславского района.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Из-за обстрелов пострадали супруги — муж погиб, а жена получила ранения. Пострадавшую женщину с тяжелыми ранениями доставили в больницу в Кривом Роге. В настоящее время она находится в реанимационном отделении, ей предоставляется необходимая медицинская помощь", - сообщил руководитель области.