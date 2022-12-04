Оккупанты уже пять раз обстреляли Никопольский район 4 декабря, есть погибший - ОВА

Российская армия с утра 4 декабря уже пять раз обстреляла Никопольский район, в частности пострадали сам Никополь и Покровская община. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"В селе Капуловка погиб 23-летний мужчина. Он работал в своем дворе, когда туда ударил российский снаряд. Есть разрушения. Детали атак выясняются", - написал он в Telegram-канале.

В свою очередь начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко днем в воскресенье также сообщал, что армия РФ утром совершила несколько обстрелов общин района, и существует высокая вероятность повторных атак в течение дня.

Руководитель района снова призвал жителей прибрежных территорий избегать открытых мест и оставаться дома.

Напомним, что ранее Резниченко сообщил, что Никопольщина всю минувшую ночь обстреливалась из "Градов" и тяжелой артиллерии. В частности, были поражены Никопольская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская общины.