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Оккупанты уже пять раз обстреляли Никопольский район 4 декабря, есть погибший - ОВА
Российская армия с утра 4 декабря уже пять раз обстреляла Никопольский район, в частности пострадали сам Никополь и Покровская община. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"В селе Капуловка погиб 23-летний мужчина. Он работал в своем дворе, когда туда ударил российский снаряд. Есть разрушения. Детали атак выясняются", - написал он в Telegram-канале.
В свою очередь начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко днем в воскресенье также сообщал, что армия РФ утром совершила несколько обстрелов общин района, и существует высокая вероятность повторных атак в течение дня.
Руководитель района снова призвал жителей прибрежных территорий избегать открытых мест и оставаться дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что ранее Резниченко сообщил, что Никопольщина всю минувшую ночь обстреливалась из "Градов" и тяжелой артиллерии. В частности, были поражены Никопольская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская общины.