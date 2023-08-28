Авиакатастрофа в Житомирской области: в ГБР рассказали о нескольких версиях следствия

Следствие изучает несколько возможных версий авиакатастрофы в Житомирской области, которая произошла 25 августа. Об этом сообщила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Она отметила, что предварительная квалификация, как и сообщалось ранее, – нарушение правил полетов или подготовка к ним.

"Но также следствием будут рассматриваться версии, такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия – нарушение при организации совершения полетов", – сказала Сапьян.

Чиновница отметила, что для доказательства одной из версий необходимо провести немало экспертиз, среди которых – судебно-медицинские и экспертизы по дешифрации "черных ящиков". В целом речь идет о комплексной судебной авиационно-технической экспертизе.

По словам Сапьян, в ГБР надеются, что эти действия дадут следствию понимание, как произошла трагедия.

"По предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла [...] в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно. Это то, что мы получили сегодня утром от следователей", – высказалась Сапьян.

Также советница по коммуникации ГБР рассказала, что к расследованию будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командования Воздушных сил.

Гибель пилотов под Житомиром

25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39 .

В результате погибли трое летчиков, в частности пилот 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным Juice.

Украинские правоохранители предварительно квалифицировали инцидент по ст. 416 УК Украины – нарушение правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Как отмечали в ГБР, особое внимание следствия будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Также в ведомстве уверяли, что специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".