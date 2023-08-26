Столкнулись учебные самолеты. В Житомирской области погиб известный летчик Джус

В результате столкновения учебно-тренировочных самолетов Л-39 25 августа в Житомирской области погиб известный пилот 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным Джус и еще два летчика.

Об этом сообщают его друзья в комментариях в Facebook, советник партии "Демократический топор" по вопросам науки Павел Поцелуев и пресс-служба Воздушных сил.

Джус при выполнении задания. Фото: Facebook Callsign Juice

При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов погибли. Продолжается расследование.

В ДБР отметили, что особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов , соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет .

"Наше знакомство не было долгим, однако я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных силах и станет двигателем важных изменений уже для нового поколения пилотов. Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты будешь буквально держать наше небо", - написал Поцелуев.

Мелания Подоляк, которую считают девушкой Джуса, публиковала шеврон пилота с подписью "Навсегда".

В ВС попросили осторожно и с пониманием относиться к срокам обнародования чувствительной информации в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами.

Андрей Пильщиков служил летчиком истребителя МиГ-29. Он защищал украинское небо с первых дней полномасштабного вторжения, в частности принимал участие в обороне Киева.

Джус был известным пилотом, западные издания неоднократно брали у него интервью. В частности, The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News. Пилот всегда призывал западных партнеров передать Украине истребители.