В ГБР назвали причину взрыва, убившего четырех сотрудников экспертного центра МВД

Государственное бюро расследований начало расследование по факту взрыва 19 августа на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра Министерства внутренних дел, расположенного на киевской кольцевой дороге со стороны села Петропавловская Борщаговка.

Как говорится в сообщении ведомства, в ходе первоочередных следственных действий установлено, что трагедия произошла при исследовании экспертами на территории учреждения взрывоопасного предмета.

"В ходе работы объект исследования сдетонировал. Погибли четыре работника центра, поврежден фасад главного здания, транспортные средства и близлежащие дома", - отмечают в ГБР.

Сотрудники бюро сразу провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, допросили сотрудников ГНИЭКЦ МВД и других свидетелей.

Продолжаются следственные действия в рамках производства, открытого по части 2 статьи 267 (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура, однако та об этом происшествии пока не сообщает.

Отметим также, что накануне издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в МВД сообщало, что причиной гибели работников экспертного центра стала детонация боевой части управляемой ракеты Р-27 класса "воздух - воздух" в результате нарушения мер безопасности самими экспертами центра: те якобы начали пилить "болгаркой" боевую часть ракеты и наносить по ней удары молотом, в результате чего та и взорвалась.

Напомним, что утром в субботу МВД сообщило, что на территории ГНИЭКЦ в складском помещении "возник пожар", который был локализован и причины которого уточняются. Сообщалось о "пострадавших" работниках экспертной службы.