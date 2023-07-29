Взрывы в Шевченковском суде Киева: сообщено о подозрении пяти правоохранителям (ФОТО)

Пятерым правоохранителям сообщили о подозрении из-за взрывов в Шевченковском районном суде Киева.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Так, подозрение получили:

трое сотрудников ГУ "Киевский следственный изолятор", им инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины), им грозит до 5 лет лишения свободы;

двое военнослужащих Национальной гвардии Украины, им инкриминируют нарушение уставных правил караульной службы или патрулирования (ч. 3 ст. 418 УК Украины), санкция статьи предусматривает до 7 лет заключения.

По данным следствия, 5 июля 2023 года подозреваемые принимали участие в этапировании подсудимого в помещение Шевченковского районного суда Киева для участия в рассмотрении дела.

Во время пребывания в СИЗО и перевозке арестанта в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следователь изолятора" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не проверяли вещи.

В помещении суда арестант применил взрывчатые средства. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда.

Как установили правоохранители, подсудимый долгое время готовился к побегу из-под стражи. Он кустарно изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Планировал подорвать их в помещении суда, чтобы скрыться, используя панику.

"В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Взрывы в Шевченковском райсуде Киева: что известно

5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошли взрывы после заседания по делу против бывшего бойца батальона "Сич" Игоря Гуменюка. Он обвинялся в подрыве гранаты у Верховной Рады 31 августа 2015 года, в результате которого погибли четверо нацгвардейцев и около 140 человек были ранены. Гуменюк почти восемь лет находился в следственном изоляторе.

По информации МВД, после заседания он закрылся в туалете, откуда выбросил взрывное устройство, после чего попыталось скрыться, но не смог и снова забаррикадировался в одном из помещений суда.

Когда же на место прибыл спецназ полиции КОРД для деблокирования не шедшего на контакт злоумышленника и открыл дверь, в правоохранителей был брошен еще один взрывной предмет, в результате чего двое из них были ранены, а сам Гуменюк погиб.