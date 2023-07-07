ГБР ищет возможных пособников погибшего Гуменюка, устроившего взрыв в киевском суде

Государственное бюро расследований сообщает, что расследует производство относительно обстоятельств взрывов в Шевченковском районном суде Киева 5 июля и причин, которые привели к этой трагедии. Как подчеркивают в ведомстве, подключены лучшие следователи для быстрого и беспристрастного выяснения всех обстоятельств происшествия.

"В частности, будет расследоваться, каким образом в суд попала взрывчатка, кто способствовал покушению на правоохранителей, а также качество исполнения конвоем Нацгвардии и должностными лицами киевского СИЗО своих функциональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по части 3 статьи 15 (неоконченное покушение), части 5 статьи 27 (пособничество), статье 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа), части 4 статьи 426 (преднамеренное непрекращение или замалчивание преступления подчиненного военным должностным лицом, если оно нанесло существенный вред, в условиях военного положения) и части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Напомним, что в среду в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв после заседания по делу против бывшего бойца батальона "Сич" Игоря Гуменюка. Он обвинялся в подрыве гранаты у Верховной Рады 31 августа 2015 года, в результате которого погибли четверо нацгвардейцев и около 140 человек были ранены.

Гуменюк почти восемь лет находился в следственном изоляторе, так и не получив приговор. По предварительным данным, озвученным Министерством внутренних дел, после заседания он закрылся в туалете, откуда выбросил взрывное устройство, после чего попытался скрыться, но не смог и снова забаррикадировалось в одном из помещений суда.

Когда же на место прибыл спецназ полиции КОРД для деблокирования не шедшего на контакт злоумышленника и открыл дверь, в правоохранителей был брошен еще один взрывной предмет, в результате чего двое из них были ранены, а сам Гуменюк погиб.

Министр Игорь Клименко, который рассказал об этом на месте происшествия, отмечал при этом, что правоохранители пока не знают, каким образом обвиняемый смог пронести взрывчатку в здание суда.