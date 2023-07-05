В помещении суда в Киеве обвиняемый устроил взрыв при попытке побега и погиб: подробности

В помещении Шевченковского районного суда Киева на улице Дегтяревской вечером 5 июля произошел взрыв при попытке бегства обвиняемого. По предварительной информации , неустановленное в настоящее время устройство подорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что взрыв прогремел в 17:20. В настоящее время при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры Киева начато расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи, совершенного способом, опасным для жизни многих людей (часть 2 статьи 15, часть 2 статьи 393 Уголовного кодекса).

Предварительно установлено, что обвиняемый, доставленный в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство. Фигурант закрылся внутри конвойного помещения.

Вскоре же министр сообщил, что правонарушитель "погиб на месте происшествия: по предварительной информации, взорвал себя". Также сообщается, что во время штурма помещения были ранены двое бойцов спецназа полиции КОРД. По словам Клименко, их жизнь спасли использовавшиеся ими щиты.

Позже в ходе брифинга на месте происшествия министр сообщил, что взрыв совершил Игорь Гуменюк 1994 года рождения, обвинявшийся в совершении теракта под Верховной Радой в 2015 году. По его словам, после окончания судебного заседания, которое длилось около двух часов, Гуменюк закрылся в туалете, после чего открыл дверь и выбросил из помещения по караулу взрывное устройство. Взрывов, по предварительным данным, было два.

По словам Клименко, Гуменюк пытался несанкционированно покинуть помещение суда, однако конвой попытался остановить его выстрелом в воздух, после чего обвиняемый забаррикадировался в одном из помещений суда. На контакт мужчина не шел, и спецназ решил его деблокировать.

После того, как дверь удалось открыть, в правоохранителей был брошен еще один взрывной предмет. Пострадавшие силовики, по данным министра, получили ранения конечностей, однако их жизни ничего не угрожает. Гуменюк же в результате взрыва погиб. Как он пронес взрывчатку в здание суда, полиция пока выясняет.

Напомним, что 31 августа 2015 года под зданием Рады во время акции протеста против принятия в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти произошли столкновения протестующих с силовиками, во время которых раздался взрыв гранаты.

Законопроект, напомним, предусматривал, что оккупированные тогда до сих пор "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" будут иметь в своем самоуправлении определенные "особенности". Впрочем, документ так и не был принят и отозван.

В результате теракта погибли четверо солдат Нацгвардии, а еще около 140 человек получили ранения. В организации беспорядков под зданием парламента Министерство внутренних дел обвинило руководство партии "Всеукраинское объединение "Свобода", а человеком, непосредственно бросившим гранату в правоохранителей, оказался Гуменюк, ранее возглавлявший Каменец-Подольское отделение "Сокола", которая является молодежной организацией "Свободы".

21-летний в то время Гуменюк проходил службу в зоне антитеррористической операции на Донбассе в составе добровольческого батальона патрульной службы МВД "Сич", курировавшегося "Свободой", и во время митинга был в отпуске.