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В помещении суда в Киеве обвиняемый устроил взрыв при попытке побега и погиб: подробности
В помещении Шевченковского районного суда Киева на улице Дегтяревской вечером 5 июля произошел взрыв при попытке бегства обвиняемого. По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство подорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание.
В Офисе генерального прокурора сообщили, что взрыв прогремел в 17:20. В настоящее время при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры Киева начато расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи, совершенного способом, опасным для жизни многих людей (часть 2 статьи 15, часть 2 статьи 393 Уголовного кодекса).
Предварительно установлено, что обвиняемый, доставленный в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство. Фигурант закрылся внутри конвойного помещения.
Вскоре же министр сообщил, что правонарушитель "погиб на месте происшествия: по предварительной информации, взорвал себя". Также сообщается, что во время штурма помещения были ранены двое бойцов спецназа полиции КОРД. По словам Клименко, их жизнь спасли использовавшиеся ими щиты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже в ходе брифинга на месте происшествия министр сообщил, что взрыв совершил Игорь Гуменюк 1994 года рождения, обвинявшийся в совершении теракта под Верховной Радой в 2015 году. По его словам, после окончания судебного заседания, которое длилось около двух часов, Гуменюк закрылся в туалете, после чего открыл дверь и выбросил из помещения по караулу взрывное устройство. Взрывов, по предварительным данным, было два.
По словам Клименко, Гуменюк пытался несанкционированно покинуть помещение суда, однако конвой попытался остановить его выстрелом в воздух, после чего обвиняемый забаррикадировался в одном из помещений суда. На контакт мужчина не шел, и спецназ решил его деблокировать.
После того, как дверь удалось открыть, в правоохранителей был брошен еще один взрывной предмет. Пострадавшие силовики, по данным министра, получили ранения конечностей, однако их жизни ничего не угрожает. Гуменюк же в результате взрыва погиб. Как он пронес взрывчатку в здание суда, полиция пока выясняет.
Напомним, что 31 августа 2015 года под зданием Рады во время акции протеста против принятия в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти произошли столкновения протестующих с силовиками, во время которых раздался взрыв гранаты.
Законопроект, напомним, предусматривал, что оккупированные тогда до сих пор "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" будут иметь в своем самоуправлении определенные "особенности". Впрочем, документ так и не был принят и отозван.
В результате теракта погибли четверо солдат Нацгвардии, а еще около 140 человек получили ранения. В организации беспорядков под зданием парламента Министерство внутренних дел обвинило руководство партии "Всеукраинское объединение "Свобода", а человеком, непосредственно бросившим гранату в правоохранителей, оказался Гуменюк, ранее возглавлявший Каменец-Подольское отделение "Сокола", которая является молодежной организацией "Свободы".
21-летний в то время Гуменюк проходил службу в зоне антитеррористической операции на Донбассе в составе добровольческого батальона патрульной службы МВД "Сич", курировавшегося "Свободой", и во время митинга был в отпуске.