Гибель ребенка, обесточивание и разрушение: как прошел день в прифронтовых регионах

В течение дня 15 октября российские оккупанты обстреливали ряд областей Украины. Больше всего досталось Херсонской и Днепропетровской областях, где в результате обстрелов были обесточены несколько населенных пунктов.

Херсонская область

В пригороде Херсона и по ближайшим поселкам российские захватчики сбросили управляемые авиабомбы, сообщил глава области Александр Прокудин. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Позже оккупанты накрыли огнем Золотую Балку. Зафиксировано около 28 "прилетов", было попадание в частный дом и хозяйственные постройки. Также повреждено здание детского сада.

Около 10 часов захватчики снова обстреляли Херсонщину из авиации. В результате обстрела одна авиабомба попала в объект инфраструктуры, что привело к массовому обесточению.

В течение дня энергетики восстановили свет в зданиях херсонцев, но, по информации Прокудина, кратковременные обесточивания районов все еще возможны.

Кроме этого, захватчики сбросили 11 КАБ по четырем населенным пунктам Бериславского района.

Днепропетровская область

В течение дня российские войска направили тяжелую артиллерию в два района Днепропетровщины, а именно Никопольский и Криворожский, сообщает глава области Сергей Лысак.

В Никопольском районе враг попал по районному центру, Покровской и Марганецкой общинам, повредив 20 частных домов, 5 хозяйственных построек и складское помещение.

Под обстрелы попали и линии электропередачи. В трех селах без света осталось около 1900 семей. Частично их уже заживили.

В результате вражеского огня были обесточены и некоторые дома в Грушевской общине Криворожского района. К счастью, отовсюду без жертв и пострадавших.

Николаевская область

Согласно сообщению МВД, в Баштанском районе Николаевской области двое ребят в поле за селом на территории, где раньше велись боевые действия. В результате подрыва на вражеском боеприпасе погиб 14-летний мальчик, а его 12-летний товарищ получил ранение.

Еще один 14-летний парень взорвался на вражеской мине в селе Каменка Изюмского района Харьковской области. Он госпитализирован с ранением, получает необходимую помощь врачам.