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Начальник СБУ Кировоградской области найден мертвым, - СМИ
В Кропивницком найден мертвым начальник Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александр Наконечный. Об этом сообщает издание “Украинская правда” со ссылкой на собственные источники.
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Согласно сообщению, тело Наконечного с огнестрельным ранением было обнаружено вечером 20 августа в Кропивницком.
"СБУ и ГБР изучают все обстоятельства смерти начальника Управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество", — сообщил источник издания.
В свою очередь издание "Обозреватель" пишет, что погибший мог совершить самоубийство из наградного пистолета.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Наконечный возглавлял СБУ в Кировоградской области с января 2021.