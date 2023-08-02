Оккупанты нанесли авиационный удар по Орехову

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 1 августа вражеская армия ударила по 20 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки армия РФ совершила 97 обстрелов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

"14 авиаударов враг нанес по Гуляйполю, Орехову, Малой Токмачке и Преображенке, а 74 артобстрела - по территории Гуляйполя, Новодаровки, Малиновки, Красного, Железнодорожного, Новоандреевки, Левадного, Белогорья, Ольговского, Волшебного, Степного, Степного,, Малых Щербаков, Павловка и Лобкового", - уточнил Малашко.

Он добавил, что кроме того, зафиксировано 6 ударов с РСЗО по Верхней Терсе, Новодаровке и Темировке, 2 вражеских БПЛА-атаки по Гуляйполю и Малым Щербакам, а также ракетный удар по Таврическому.

Во время авиационного удара армии РФ по Орехову ранение получил 42-летний мужчина. Он оперативно направлен в лечебное учреждение.

Также за сутки поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Накануне в результате вражеских обстрелов госпитализирован раненый 48-летний житель Малой Токмачки.

За сутки 31 июля враг нанес 86 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.