Армия РФ выпустила 441 снаряд по Херсонщине: 1 погибший и 8 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 1 августа 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки враг совершил 74 обстрела, выпустив 441 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 31 снаряд.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание медицинского учреждения в Херсоне, образовательное учреждение в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Заметим, армия страны-агрессора РФ 1 августа в очередной раз обстреляла центр Херсона. Вражеские снаряды попали в больницу. Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил врач. Травмирована также медсестра.

Напомним, россияне в течение суток 31 июля 51 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще 18 - получили ранения.