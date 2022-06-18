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Оккупанты обстреляли Кривой Рог: есть разрушения и жертвы
Российские военные утром, 18 июня, нанесли ракетный удар по Ингулецкому району Кривого Рога. По предварительным данным, в результате атаки несколько человек пострадали, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
Кроме того, в результате атаки есть разрушения, но точно неизвестно, что попало под удар.
"Более детальная информация будет сообщена дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", — отметил Вилкул.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко уточнил, что, предварительно, два человека пострадали из-за вражеского ракетного удара по Кривому Рогу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из промышленных предприятий Кривого Рога "в районе одного из выездов из города". Вскоре после этого обстрела глава области в очередной раз сообщил об обстрелах с разрушениями по Зеленодольской общине Криворожского района, но подробностей не рассказал. По его словам, пострадавших не было.
До этого в этой общине уже многократно попадало под обстрелы село Великая Костромка, граничащее с Херсонской областью, почти полностью оккупированной российскими войсками.