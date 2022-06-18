Окупанти обстріляли Кривий Ріг: є руйнування та жертви

Російські військові вранці, 18 червня, завдали ракетного удару по Інгулецькому району Кривого Рогу. За попередніми даними, внаслідок атаки кілька людей постраждали, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

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Крім того, в результаті атаки є руйнування, але невідомо, що потрапило під удар.

"Детальнішу інформацію буде повідомлено додатково. Прохання нічого не викладати в соцмережі", - зазначив Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що, попередньо, двоє людей постраждали через ворожий ракетний удар по Кривому Розі.

Раніше російські війська завдали ракетного удару по території одного із промислових підприємств Кривого Рогу "в районі одного з виїздів із міста". Незабаром після цього обстрілу голова області в черговий раз повідомив про обстріли з руйнуваннями у Зеленодольській громаді Криворізького району, але подробиць не розповів. За його словами, потерпілих не було.

До цього в цій громаді вже багаторазово потрапляло під обстріл село Великий Костромка, що межує з Херсонською областю, майже повністю окупованою російськими військами.