Оккупанты обстреляли село под Херсоном: погиб мужчина

Один человек погиб 17 сентября в результате российских обстрела села Томина Балка Белозерской общины. Об этом сообщил начальник Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты открыли огонь по населенному пункту около 14:50. Под обстрел в своем дворе попал мужчина 1954 года рождения. Отмечается, что полученные им травмы оказались слишком тяжелыми: прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

Как добавляют в областной прокуратуре, данные относительно других пострадавших, кроме 69-летнего погибшего, уточняются. Повреждены не менее пяти частных домов, хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Алешковской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Кроме того, в обладминистрации сообщили об обстреле села Садовое Херсонской общины, в результате чего травму спины получил правоохранитель. В больнице ему оказали необходимую помощь, его здоровью ничего не угрожает.

Отметим, что ранее об обстрелах Томиной Балки, расположенной в нескольких километрах от берегов Днепра и Днепровского лимана, власти региона ранее не упоминали. Впрочем, соседний поселок Разлив, расположенный еще дальше от реки, подпал под обстрел 16 июля: тогда получили ранения два человека.

Белозерку же российская армия только в последнее время обстреливала неоднократно, в том числе 3 сентября там погиб мужчина, а его жена, дочь и еще один местный житель были ранены. 13 августа в результате обстрела поселка российской армией были ранены два человека.