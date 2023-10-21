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Оккупанты ударили по Днепропетровской и Херсонской областях: есть погибшие
В течение дня 21 октября российская армия нанесла удары по Днепропетровской и Херсонской областям. Оккупанты били из тяжелой артиллерии, запускали дроны и сбрасывали на гражданских управляемые авиабомбы.
Как сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, в течение дня захватчики больше всего атаковали Никопольщину. По району россияне били из тяжелой артиллерии, сбрасывали боеприпасы из БпЛА и попал дроном-камикадзе.
По его словам, под удар попали Марганецкая община и районный центр. Из-за вражеских обстрелов погиб 71-летний мужчина.
Также российские снаряды повредили частное предприятие, два жилых дома, гараж и солнечную панель.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Что касается Херсонщины, то в течение 21 октября враг сбросил на регион 24 управляемых авиабомба.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин. Согласно сообщению, под огнем оказались 4 населенных пункта Бериславского района.
Враг попал по жилым кварталам Берислава и Казацкого Каховского района. В результате взрывов бомб в Бериславе повреждено по меньшей мере 17 домов и погибла 74-летняя женщина. В Казацком зафиксировано попадание в зерновой комплекс.
Кроме этого в Бериславе россияне сбросили с дрона взрывчатку, попавшую в админздание.