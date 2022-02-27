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По всей Украине начали устанавливать блокпосты

По всей Украине начали устанавливать блокпосты
Фото: пресс-служа Нацполиции

Для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений оккупационных войск РФ по всей стране устанавливаются блокпосты.

Об этом заявил в своем обращении министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.

"Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призываю соблюдать несколько несложных правил", – отметил Резников.

Ранее об установке блокпостов в Киеве сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, на границе с Венгрией меняется режим функционирования пунктов пропуска "Звонковое" и "Косино".

Оформление людей и транспорта в этих пунктах пропуска будет производиться круглосуточно.

В Госпогранслужбе просят учесть указанную информацию при планировании зарубежных поездок.

Автор:
Дмитрий Нарожный