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По всей Украине начали устанавливать блокпосты
Для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений оккупационных войск РФ по всей стране устанавливаются блокпосты.
Об этом заявил в своем обращении министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.
"Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призываю соблюдать несколько несложных правил", – отметил Резников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее об установке блокпостов в Киеве сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Напомним, на границе с Венгрией меняется режим функционирования пунктов пропуска "Звонковое" и "Косино".
Оформление людей и транспорта в этих пунктах пропуска будет производиться круглосуточно.
В Госпогранслужбе просят учесть указанную информацию при планировании зарубежных поездок.