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- Війна Війна
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По всій Україні почали встановлювати блокпости
Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересування окупаційних військ РФ по всій країні встановлюються блокпости.
Про це заявив у своєму зверненні Міністр оборони України Олексій Резніков.
За його словами, це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.
"Щоб уникнути непорозумінь при проходженні процедур контролю, закликаю дотримуватися кількох нескладних правил", — зазначив Резніков.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше про встановлення блокпостів у Києві повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косіно".
Оформлення людей та транспорту у цих пунктах пропуску проводитиметься цілодобово.
У Держприкордонслужбі просять врахувати зазначену інформацію під час планування закордонних поїздок.