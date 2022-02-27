По всій Україні почали встановлювати блокпости

Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересування окупаційних військ РФ по всій країні встановлюються блокпости.

Про це заявив у своєму зверненні Міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.

"Щоб уникнути непорозумінь при проходженні процедур контролю, закликаю дотримуватися кількох нескладних правил", — зазначив Резніков.

Раніше про встановлення блокпостів у Києві повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косіно".

Оформлення людей та транспорту у цих пунктах пропуску проводитиметься цілодобово.

У Держприкордонслужбі просять врахувати зазначену інформацію під час планування закордонних поїздок.