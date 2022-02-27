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По всій Україні почали встановлювати блокпости

По всій Україні почали встановлювати блокпости
Фото: прес-служба Нацполіції

Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересування окупаційних військ РФ по всій країні встановлюються блокпости.

Про це заявив у своєму зверненні Міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.

"Щоб уникнути непорозумінь при проходженні процедур контролю, закликаю дотримуватися кількох нескладних правил",  зазначив Резніков.

Раніше про встановлення блокпостів у Києві повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косіно".

Оформлення людей та транспорту у цих пунктах пропуску проводитиметься цілодобово.

У Держприкордонслужбі просять врахувати зазначену інформацію під час планування закордонних поїздок.

Автор:
Дмитро Нарожний