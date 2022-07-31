Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому району

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому району

Оккупанты вечером 31 июля запустили ракеты по территории одной из громад Одесского района, сообщает Одесская районная госадминистрация.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

По состоянию на 18:40 известно, что ракета попала в карьер, о других попаданиях пока не сообщается.

"Информация по поводу пострадавших уточняется. Берегите себя и не игнорируйте сигналы тревоги!", - добавили в госадминистрации.

Ранее российские захватчики нанесли ракетный удар по порту в Одессе. Обратим внимание, что этот обстрел произошел после подписания представителями Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле при поддержке ООН двух идентичных соглашений о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.

В связи с этим МИД Украины призвало ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Автор:
Вита Молодан