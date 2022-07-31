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Российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому району
Оккупанты вечером 31 июля запустили ракеты по территории одной из громад Одесского района, сообщает Одесская районная госадминистрация.
По состоянию на 18:40 известно, что ракета попала в карьер, о других попаданиях пока не сообщается.
"Информация по поводу пострадавших уточняется. Берегите себя и не игнорируйте сигналы тревоги!", - добавили в госадминистрации.
Ранее российские захватчики нанесли ракетный удар по порту в Одессе. Обратим внимание, что этот обстрел произошел после подписания представителями Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле при поддержке ООН двух идентичных соглашений о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В связи с этим МИД Украины призвало ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.