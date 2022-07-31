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Оккупанты накрыли огнем Сумщину: зафиксировали более 50 прилетов
Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину с территории РФ. 31 июля россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской общине.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Около 05:30 утра россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по нашей Миропольской общине", отметил Живицкий.
По его словам, зафиксировано более 50 прилетов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Вражеские снаряды попали в местную ферму, возник пожар. Данные о пострадавших и других разрушениях уточняются", - сообщил глава ОВА.
Также в Середино-Будской общине 30 июля вечером, до половины девятого, продолжался артобстрел. Почти полсотни прилетов.
"Повреждены частные дома, линии электропередач. Два человека ранены, один - погиб", - отметил Живицкий.
Кроме того, в Белопольской общине в девять часов вечера 30 июля закончился артобстрел, 13 прилетов. В результате повреждены сети.
Напомним, в Великописаревской общине Ахтырского района Сумщины 29 июля на минах взорвались комбайн и машины с мирными жителями. Один человек погиб, еще четверо – ранены.