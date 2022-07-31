Оккупанты накрыли огнем Сумщину: зафиксировали более 50 прилетов

Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину с территории РФ. 31 июля россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской общине.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около 05:30 утра россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по нашей Миропольской общине", отметил Живицкий.

По его словам, зафиксировано более 50 прилетов.

"Вражеские снаряды попали в местную ферму, возник пожар. Данные о пострадавших и других разрушениях уточняются", - сообщил глава ОВА.

Также в Середино-Будской общине 30 июля вечером, до половины девятого, продолжался артобстрел. Почти полсотни прилетов.

"Повреждены частные дома, линии электропередач. Два человека ранены, один - погиб", - отметил Живицкий.

Кроме того, в Белопольской общине в девять часов вечера 30 июля закончился артобстрел, 13 прилетов. В результате повреждены сети.

Напомним, в Великописаревской общине Ахтырского района Сумщины 29 июля на минах взорвались комбайн и машины с мирными жителями. Один человек погиб, еще четверо – ранены.