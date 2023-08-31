Россия ночью обстреляла Донецкую область — один человек погиб

Российские военные около полуночи 31 августа обстреляли Славянскую громаду Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, повреждено здание предприятия в Мирном.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донбасса, ранили еще 5. Ряд населенных пунктов попадали под вражеский огонь.

В частности, на Волновахском направлении россияне обстреляли две улицы в Шахтерском. На Донецком направлении в результате атаки два человека получили ранения в Заветном. По Селидовской громаде нанесли ракетный удар.

На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждено 10 домов: 5 в Северном, 3 в Петровке и 2 в Щербиновке. В Часовоярской громаде повреждено 5 многоэтажек и 5 частных домов. На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске.

Ранее, 22 августа в Донецкой области российские оккупанты убили троих и ранили еще четырех человек. Днем ранее в регионе в результате российской агрессии погиб один человек.