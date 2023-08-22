Ситуация в Донецкой области. Россияне убили еще одного человека в регионе

В Донецеой области течение суток 21 августа в результате российской агрессии погиб один человек. Инцидент произошел в Подольском. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 22 августа.

Отмечается, что на Волновахском направлении в Угледарской общине был поврежден дом и хозяйственные постройки в Новоукраинке, под огнем также находились Богоявленка и Угледар. В Великоновоселковской общине повреждены три дома в Шахтерском.

На Донецком направлении под два танковых обстрела попала Авдеевка, обошлось без жертв. В Кураховской общине россияне обстреляли Горняк и Острое, а в Марьинской общине – Красногоровку и Максимилиановку.

На Горловском направлении в Торецкой общине повреждены четыре дома в Торецке и линии электропередач в Щербиновке. В Часовоярской общине повреждены две многоэтажки и промышленное здание. В Никифоровке Соледарской общины повреждены дом и гимназия.

На Лисичанском направлении в Звановской общине были разрушены четыре дома, повреждены дом и школа. В Северске повреждены два дома. Также оккупанты семь раз обстреляли Лиманскую общину.

Напомним, в течение 20 августа россияне ранили семерых жителей Донецкой области. Тогда речь шла о трех пострадавших в Часовом Яру, двоих – в Красногоровке, и по одному раненному человеку – в Петровке и Авдеевке.