Обстрелы Харьковщины: из-под завалов дома в Волчанске спасли женщину (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в эту ночь, около 03:00, враг обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены 4 жилых дома.

Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу - 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации не нуждалась.

Кроме того, около 00:30 в результате обстрела пгт Купянск-Узловой поврежден частный дом, произошел пожар.

Синегубов добавил, что под вражескими ударами также находились Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Купянск, Двуречная, Берестово и другие населенные пункты.

В Купянске в результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома и произошли пожары, а в селе Чернещина Изюмского района поврежден частный дом и линии электропередач.

Синегубов напомнил о минной опасности на Харьковщине. Так, в селе Шестаково Чугуевского района при выполнении работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. Ранился и был госпитализирован в состоянии средней тяжести 51-летний мужчина.

Накануне российские оккупанты непрерывно обстреливали из артиллерии Купянск. Также под огнем врага находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В частности, в результате обстрелов центра Купянска пострадали 11 гражданских людей. В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделение "Новой почты", здание учебного заведения и другие гражданские объекты.