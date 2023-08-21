Обстрелы Харьковской области. Некоторые жители региона остались без газа или электроэнергии

В некоторых населенных пунктах Харьковской области в результате очередных российских обстрелов возникли проблемы с газом или электроэнергией. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что в результате боевых действий был поврежден газопровод. Поэтому прекращено газоснабжение города Купянск, без газа находятся около 4,5 тыс. абонентов.

Также из-за обстрелов повреждены линии электропередачи. Из-за этого 11 тыс. потребителей в Волчанске и близлежащих селах обесточены.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению газовой сети и электроснабжения.

Кроме того, остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях. В Минэнерго отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Ситуация в Купянске и Волчанске

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня, 21 августа, сообщал, что накануне российские оккупанты непрерывно обстреливали из артиллерии Купянск. Также под огнем окупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В частности, в результате обстрелов центра Купянска пострадали 11 гражданских. В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделение "Новой почты", здание учебного заведения и другие гражданские объекты.

В Волчанске из-за вражеских обстрелов погиб 71-летний мужчина. Поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание заведения здравоохранения.

Синегубов информировал и о поврежденном газопроводе: инцидент произошел в результате обстрела села Колесниковка.

А утром 21 августа войска РФ открыли огонь по селу Волчанские Хутора Чугуевского района, повредив учебное заведение.