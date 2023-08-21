Обстріли Харківщини. Деякі жителі регіону залишилися без газу або електроенергії

У деяких населених пунктах Харківщини внаслідок чергових російських обстрілів виникли проблеми з газом чи електроенергією. Про це 21 серпня повідомила пресслужба Мінісетрства енергетики.

Зазначається, що в результаті бойових дій було пошкоджено газопровід. Через це припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу перебувають близько 4,5 тис. абонентів.

Також через обстріли пошкоджено лінії електропередачі. Як наслідок – 11 тис. споживачів у Вовчанську та прилеглих селах знеструмлено.

Наразі тривають роботи з відновлення газової мережі та електропостачання.

Крім того, залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях. У Міненерго зауважили, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Ситуація в Купʼянську та Вовчанську

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні, 21 серпня, повідомляв, що напередодні російські окупанти безперервно обстрілювали з артилерії Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, внаслідок обстрілів центру Куп'янська постраждали 11 цивільних людей. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти.

У Вовчанську через ворожий обстріл загинув 71-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я.

Синєгубов інформував і про пошкоджений газопровід: інцидент стався внаслідок обстрілу села Колісниківка.

А вранці 21 серпня війська РФ відкрили вогонь по селу Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкодивши навчальний заклад.