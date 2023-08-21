На Харьковщине за прошедшие сутки россияне били по отделению "Новой почты", больницам и учебным заведениям

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сегодня около 8:00 утра враг обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района. Повреждено учебное заведение. В настоящее время информация о пострадавших устанавливается.

Кроме того, вчера в течение всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал город Купянск.

"В результате обстрелов центра Купянских травмированы 11 гражданских людей. В том числе фельдшер "скорой", оказывавший помощь пострадавшим. В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделения "Новой почты", здание учебного заведения и другие гражданские объекты ", – отметил Синегубов.

Также в городе Волчанск Чугуевского района из - за вражеских обстрелов погиб мужчина 71 года. В городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание заведения здравоохранения.

В результате обстрела села Колесниковка Купянского района поврежден частный дом и газопровод.

Кроме того, вчера около 13:40 в селе Борщева Харьковского района на территории кооператива "Дружба" 51-летний мужчина наступил на мину типа "Лепесток". Он госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести.

"На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки россияне в очередной раз попытались пойти в наступление в районе Синьковки, но получили жесткий отпор от ВСУ и вернулись на предыдущие позиции", - подчеркнул Синегубов.