Россияне дважды в день обстреляли Никополь

В течение дня русские оккупационные войска дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, изуродовав жилье людей. В общей сложности было повреждено 7 частных жилых домов и столько же хозяйственных построек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

По его словам, повреждения получили 3 линии электропередач и 4 газопровода. Разбита опора солнечных панелей. Из людей никто не пострадал.

Кроме того, вчера вечером враг атаковал Никопольский район дроном-камикадзе. Попал по Марганецкому обществу. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, на ночь 22 мая армия страны-агрессора РФ атаковала Днепропетровщину беспилотниками и ракетами.

Несколько дней назад русская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии. Во вражеский огонь попала Красногригорьевская община и Никополь. По городу россияне выпустили около трех десятков снарядов.