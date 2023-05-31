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Россияне обстреляли Херсонщину: ранен 3-летний ребенок

Россияне обстреляли Херсонщину: ранен 3-летний ребенок
Ребенок был госпитализирован в Херсон. Фото: Wikimapia

Днем 31 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли Широкую Балку Херсонской области. В результате ранения получила трехлетняя девочка.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, рашисты прицельно ударили по жилому дому. Обломками стекла девочке поранило голову.

Ее госпитализировали в Херсон, сейчас врачи оказывают ребенку необходимую медпомощь.

Напомним, за прошедшие сутки, оккупанты 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

С деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 68 человек.

Накануне враг 52 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб.

Автор:
Татьяна Гойденко