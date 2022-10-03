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Спецназовцы СБУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52
Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.
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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что тактическая группа специалистов находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации.
"И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК", - отмечают в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в СБУ обнародовали видео уничтожения вражеского вертолета.