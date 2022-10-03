Спецназовцы СБУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что тактическая группа специалистов находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации.

"И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК", - отмечают в СБУ.

Также в СБУ обнародовали видео уничтожения вражеского вертолета.