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Спецназовцы СБУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52

Спецназовцы СБУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что тактическая группа специалистов находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации.

"И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК", - отмечают в СБУ.

Также в СБУ обнародовали видео уничтожения вражеского вертолета.

Автор:
Светлана Манько