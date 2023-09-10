В Донецкой области при обстреле погибли двое волонтеров из Испании и Канады

Двое иностранных волонтеров гуманитарной организации Road to Relief погибли и двое были ранены 9 сентября в результате российского обстрела в Донецкой области, свидетельствует сообщение на ее Instagram-странице.

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Отмечается, что группа из четырех волонтеров выехали из Славянска в сторону Бахмута, чтобы оценить нужды мирных жителей, попавших под обстрел в селе Ивановское Бахмутского района.

"По пути, проезжая через Часов Яр, их машина подверглась атаке со стороны российских войск. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась", - говорится в сообщении.

В машине находились медик из Германии Рубен Мавик и волонтеры Йохан Матиас Тюр из Швеции, Энтони "Тонко" Игнат из Канады, а также руководительница организации Эмма Игуаль из Испании.

"Рубен и Йохан получили тяжелые осколочные ранения и ожоги, но сейчас их состояние стабильно. Они находятся в разных больницах вдали от места происшествия. Было подтверждено, что Тонко мертв, и его тело было найдено, а текущий статус Эммы до сих пор неизвестен", - отмечали в Road to Relief.

Фото: Road to Relief

Как было указано, организация собирает всю необходимую информацию, сотрудничая как с военными, так и с полицией для решения всех "вызывающих беспокойство" вопросов.

В то же время, как передает Reuters, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, находящийся в Индии, где в воскресенье проходит третья сессия саммита "Большой двадцатки", сообщил, что в результате обстрела в Украине сотрудница гуманитарной организации из Испании погибла.

"К сожалению, я могу подтвердить, что ракета попала в автомобиль, в котором ехала эта испанская работница, которая работала в гуманитарной неправительственной организации в Украине. У нас есть устное подтверждение ее смерти", - заявил Альбарес журналистам, хотя и не назвал имя погибшей.

Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, неподалеку от Ивановского оккупанты попали из противотанкового ракетного комплекса в гражданский автомобиль. Вражеский снаряд попал в лобовое стекло, от чего машина опрокинулась и загорелась. Мужчина и женщина погибли, еще двое пассажиров получили телесные повреждения.

Помимо этого, сообщается о гибели в регионе 9 сентября еще одного человека - жителя села Шахтерское Волновахского района. Сообщается, что в момент атаки семейная пара косила траву на огороде. Услышав взрывы, 64-летняя женщина сразу упала на землю, что спасло ей жизнь, а 67-летний мужчина не успел пригнуться и от полученных ранений погиб на месте.

За несколько часов до этого российские войска обстреляли, вероятно, из артиллерии поселок Нью-Йорк Торецкой общины, в результате чего получила осколочное ранение 66-летняя женщина, работавшая на приусадебном участке.

Также россияне накануне обстреляли поселок Заречное Лиманской общины и село Катериновка Марьинской общины. В результате минно-взрывные травмы получили 55-летняя женщина и 34-летний мужчина, находившийся дома.