В Киеве после атаки дронов произошел сбой в работе турникетов метро

В работе турникетов в киевском метро утром 2 января произошел сбой из-за перепадов напряжения. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

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"На некоторых станциях метро линейка турникетов работает не в полном объеме. Из-за перепадов напряжения произошел технический сбой в работе автоматики. Специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования", - говорится в нем.

В то же время отмечено, что станции станции "Героев Днепра", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Сырец", "Дворец спорта", "Кловская", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская" работают в обычном режиме.

Метрополитен обещает дополнительно сообщить о полном возобновлении работы турникетов и приносит извинения за временные неудобства. Отметим, что сообщение появилось после того, как в соцсетях и СМИ распространилась информация об образовании на станциях толп из пассажиров именно из-за неисправности турникетов.

В свою очередь, ночью Киев и область подверглись очередной атаке ударными беспилотниками со стороны российской армии. Официально было заявлено об уничтожении всех БПЛА, однако вместе с тем власти сообщили и о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры и экстренных отключениях электроэнергии в столице.

Напомним также, что после очередного обстрела столицы накануне на путях метро возле станции "Левобережная" обнаружили обломок ракеты, из-за чего наземный участок "красной" линии не работал, пока его не убрали.