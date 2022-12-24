В киевском метро пассажир попал под поезд

В метрополитене столицы на станции "Лесная" пассажир попал под поезд. Об этом вечером 24 декабря сообщила пресс-служба КГГА.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Из-за инцидента движение поездов по красной линии происходит от станции "Академгородок" до станции "Дарница".

"На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - уточнили в КГГА.

Об изменениях и возобновлении движения поездов администрация сообщит дополнительно впоследствии.

Напомним, в Киеве с 20 декабря для пассажиров открыли две станции столичного метрополитена: "Майдан Незалежности" и "Крещатик". Они были закрыты с начала широкомасштабного вторжения РФ.

В то же время, местные власти предупреждают, что в условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена в Киеве будут приостановлены – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.