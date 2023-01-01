В ночь на 1 января были сбиты 45 дронов-камикадзе, которыми РФ атаковала Украину - ВСУ

В ночь на 1 января российские войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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"В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БПЛА – 13 в 2022 и 32 в 2023 году. Испортить праздник украинцам не получилось!" – сказано в сообщении.

В свою очередь, как сообщили в Киевской городской военной администрации, 32 воздушных цели было обнаружено именно в районе столицы, все они сбиты. Информация о жертвах отсутствует. Водо- и теплоснабжение столицы на утро 1 января работают в штатном режиме.

При этом утром воскресенья коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщило, что движение поездов по Святошинско-Броварской ("красной") линии было ограничено и осуществлялось лишь от "Академгородка" до "Арсенальной".

"На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба", - сообщили на предприятии.

Впрочем, уже около 11:00 метрополитен сообщил, что взрывотехническая группа изъяла обломок ракеты вблизи станции "Левобережная". Пути и контактная сеть повреждений не получили, метро вернулось в обычный режим работы.

Начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Небытов также опубликовал фото одного из сбитых беспилотников с надписью "С новым годом!!!" и схематической иллюстрацией взрыва подарка на хвосте объекта.

"Вот она, часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать, что и дешево, и безвкусно! Настоящий орко-style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", - прокомментировал начальник столичного главка.

В то же время начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил в своем Telegram-канале, что в результате ночной атаки дронов все же есть повреждения инфраструктуры.

"Ночью Киевская область отразила атаку дронами-шахидами. Страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры. По области было запущено почти три десятка беспилотников. Предварительно, без пострадавших. Есть повреждения объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах ущерба работали экстренные службы ", – написал он.

Фото: Telegram/VA_Kyiv Фото: Telegram/VA_Kyiv Фото: Telegram/VA_Kyiv Фото: Telegram/VA_Kyiv Фото: Facebook/Андрій Нєбитов Фото: Facebook/Андрій Нєбитов

Также атакована дронами была и Николаевская область: как сообщил начальник местной ОВА Виталий Ким, с 22:00 по 23:30 силами и средствами ПВО над территорией региона было уничтожено семь вражеских БПЛА.

Кроме того, как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, силы воздушного командования "Восток" уничтожили один летевший на область дрон-камикадзе Shahed.

Напомним, что днем 31 декабря российская армия совершила массовую ракетную атаку на ряд регионов с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря и оперативно-тактических комплексов наземного базирования "Искандер-М".

Как сообщали в ВС ВСУ, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории РФ. Уничтожено 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Впрочем, известно о попадании ракеты по крайней мере в Хмельницком: по последним данным обладминистрации, в результате обстрелов была госпитализирована и вскоре скончалась в больнице 22-летняя девушка.