ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Никополе расстреляли машину заместителя городского головы, мужчина погиб

В Никополе расстреляли машину заместителя городского головы, мужчина погиб
Фото: Днепропетровская областная прокуратура

8 февраля около 9 утра на одной из улиц Никополя неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился 59-летний заместитель городского головы Виталий Журавлев. В результате обстрела он погиб на месте.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи!
До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших”
Проголосувати

Об этом сообщают Днепропетровская областная прокуратура и Нацполиция.

В результате попадания в машину произошло возгорание. Вокруг транспортного средства лежит много отстрелянных гильз, однако, полицейским пока не удалось выяснить, из какого именно оружия были выполнены выстрелы.

Правоохранители установили приметы нападающего. В настоящее время проводится работа по сбору и анализу доказательной базы, а также проводятся действия по розыску для ареста подозреваемого.

Фото 2 — В Никополе расстреляли машину заместителя городского головы, мужчина погиб
Фото 3 — В Никополе расстреляли машину заместителя городского головы, мужчина погиб
Фото 4 — В Никополе расстреляли машину заместителя городского головы, мужчина погиб
Фото 5 — В Никополе расстреляли машину заместителя городского головы, мужчина погиб
Фото 6 — В Никополе расстреляли машину заместителя городского головы, мужчина погиб

В поисках преступника задействован весь персонал полиции региона. На место происшествия для задержания вооруженного нападающего направлено руководство областной полиции, подразделения спецназначения КОРД и другие правоохранительные органы.

Журавлев Виталий Юрьевич был заместителем городского головы Никополя Александра Саюка с 2021 года. Являлся членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" и руководителем Общественного Союза "Никопольцы".

Автор:
Татьяна Гойденко