В Никополе расстреляли машину заместителя городского головы, мужчина погиб

8 февраля около 9 утра на одной из улиц Никополя неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился 59-летний заместитель городского головы Виталий Журавлев. В результате обстрела он погиб на месте.

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Об этом сообщают Днепропетровская областная прокуратура и Нацполиция.

В результате попадания в машину произошло возгорание. Вокруг транспортного средства лежит много отстрелянных гильз, однако, полицейским пока не удалось выяснить, из какого именно оружия были выполнены выстрелы.

Правоохранители установили приметы нападающего. В настоящее время проводится работа по сбору и анализу доказательной базы, а также проводятся действия по розыску для ареста подозреваемого.

В поисках преступника задействован весь персонал полиции региона. На место происшествия для задержания вооруженного нападающего направлено руководство областной полиции, подразделения спецназначения КОРД и другие правоохранительные органы.

Журавлев Виталий Юрьевич был заместителем городского головы Никополя Александра Саюка с 2021 года. Являлся членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" и руководителем Общественного Союза "Никопольцы".