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В Никополе расстреляли машину заместителя городского головы, мужчина погиб
8 февраля около 9 утра на одной из улиц Никополя неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился 59-летний заместитель городского головы Виталий Журавлев. В результате обстрела он погиб на месте.
Об этом сообщают Днепропетровская областная прокуратура и Нацполиция.
В результате попадания в машину произошло возгорание. Вокруг транспортного средства лежит много отстрелянных гильз, однако, полицейским пока не удалось выяснить, из какого именно оружия были выполнены выстрелы.
Правоохранители установили приметы нападающего. В настоящее время проводится работа по сбору и анализу доказательной базы, а также проводятся действия по розыску для ареста подозреваемого.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В поисках преступника задействован весь персонал полиции региона. На место происшествия для задержания вооруженного нападающего направлено руководство областной полиции, подразделения спецназначения КОРД и другие правоохранительные органы.
Журавлев Виталий Юрьевич был заместителем городского головы Никополя Александра Саюка с 2021 года. Являлся членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" и руководителем Общественного Союза "Никопольцы".