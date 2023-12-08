В результате утреннего ракетного удара по территории Украины есть погибший и пострадавшие

Утром 8 декабря россияне выпустили крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по территории Украины. В Павлоградском районе Днепропетровской области в результате вражеской атаки РФ погиб человек, 4 получили ранения.

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Россияне нанесли ракетный удар по Павлоградскому району

Российские оккупанты утром 8 декабря нанесли ракетный удар по Павлоградскому району. В результате вражеской атаки РФ погиб человек, 4 получили ранения, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. Сейчас все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за массированной ракетной атаки на область есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской общине.

Повреждено промышленное предприятие, изуродовано 16 частных домов и 5 дачных, церковь и автомобили.

ПВО уничтожило все ракеты, летевшие в направлении Киева

Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили все вражеские ракеты, которые летели по направлению к Киеву, еще на подлете в столицу, сообщает Киевская военная администрация.

"После длительной паузы в 79 дней враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно, около 10 бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, Саратовской области. Тревога в столице длилась почти 2 часа", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в КМВА, "ни одна вражеская цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева были уничтожены еще на подлете в столицу.

Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

Но в Киевской области по причине падения обломков сбитых вражеских целей есть информация о повреждении частных домов в нескольких общинах области.

Ночью оккупанты обстреляли Харьковщину

Около 01:00 ночи российские военные нанесли авиаудар по Куриловской общине Купянского района. Поврежден пятиэтажный жилой дом. В результате атаки 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.

Также в 03:00 ночи оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. 2 человека пострадали, повреждены по меньшей мере 7 многоквартирных домов и более 20 автомобилей.

Силы ПВО уничтожили 14 из 19 ракет

Сегодня утром силы ПВО уничтожили 14 из 19 ракет, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Предварительно, 19 ракет было запущено, крылатых ракет Х-101 и Х-555. Есть неплохой результат ПВО — это 14 уничтоженных крылатых ракет", - сказал Игнат.

Ракеты сбили в Киевской и Днепропетровской областях. По словам Игната, часть ракет попала по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области.