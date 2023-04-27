В результате взрыва в Мелитополе погиб коллаборант

В оккупированном Мелитополе Запорожской области в подъезде одного из домов раздался взрыв. В результате подрыва погиб коллаборант Александр Мищенко, который до полномасштабного вторжения был начальником Приазовского отдела полиции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Иван Федоров.

После оккупации Мищенко добровольно перешел на сторону врага. Кроме фактической коллаборационной деятельности, он также агитировал подчиненных перейти на сторону РФ.

"Кобзон встречает своего "героя". На концерт отправился коллаборант Александр Мищенко. После оккупации мало того, что сам переметнулся на сторону врага, да еще и подбил своих сотрудников стать предателями", - прокомментировал Федоров.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, в результате взрыва еще один коллаборант получил ранения.

Напомним, ранее, в марте в центре Мелитополя взорвали известного коллаборанта Ивана Ткача. Он занимался перевозкой российских военных и, в частности, наемников ЧВК "Вагнер" к линии боевого столкновения в Запорожской области. Впоследствии в городе взорвали технику, которую россияне завозили несколько дней.