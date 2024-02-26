В Сумской области от авиаудара погибли супруги, в Днепре 4 пострадавших: ситуация в регионах (ФОТО)

Ночью 26 февраля армия страны-агрессора РФ атаковала Украину дронами, ракетами и авиационными бомбами. В Сумской области в результате обстрела погибли 2 человека, в Днепре - 4 пострадавших.

ПВО уничтожило 9 из 14 "шахедов" и 3 ракеты

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 26 февраля российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" (с территории временно оккупированного Крыма), двумя С-300 (из Белгородской области), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, противорадиолокационной Х -31П (из временно захваченной части Запорожской области) и 14 ударными беспилотниками типа Shahed (из Курской области).

В результате боевой работы ПВО уничтожило три ракеты Х-59 и 9 БПЛА Shahed в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

Удар по Днепру

Около 21:17 Воздушные силы сообщили о ракете в сторону Днепра. Позже "Суспільне" сообщило несколько взрывов в пригороде.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате атаки РФ пострадали два человека. Также есть разрушения в частном секторе – повреждены крыши, фасады и окна. Позже руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что пострадали уже четыре человека.

"Пострадали мужчины 41 и 49 лет. И женщины – 20 и 60 лет. Все в больнице", - сообщил Лысак и добавил, что в жилом секторе областного центра повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей.

Позже стало известно, что из-за падения осколков вражеского дрона выбиты окна в трех пятиэтажках и производственных зданиях одного из предприятий. Всего за ночь повреждены 10 частных домов, 3 легковых автомобиля и грузовой автомобиль.

В Сумской области от авиаудара погибли супруги

В Сумской ОВА сообщили, что российские террористы в очередной раз обстреляли регион. Так, около 02:15 оккупанты совершили авиаудар по Юнаковской общине.

Отмечается, что враг применил управляемые авиационные бомбы. Всего было зафиксировано 4 взрыва.

Предварительно, в результате авиаудара погибли два человека - супруги, которые на момент удара находились дома.

Также разрушен частный жилой дом, 5 – повреждены.

На Харьковщине россияне били по ангарам с зерном

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг обстрелял более 15 населенных пунктов Харьковщины.

Около 23:00 оккупанты нанесли два ракетных удара с ЗРК С-300 по пгт Песочин. Поражены 2 гражданских ангара с зерном. Повреждена техника предприятия: тракторы и грозовые автомобили. Пострадавшие не зафиксированы.

Также в селе Скрипаи Чугуевского района зафиксировано попадание двух вражеских БПЛА типа Shahed по территории неработающей базы отдыха. В результате попадания повреждены 3 одноэтажных дома на территории базы. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, оккупанты сбросили авиабомбы на пгт Большой Бурлук Купянского района. Повреждены частный жилой дом и автомобиль.

В результате обстрела города Волчанск поврежден ангар и хозяйственные постройки, а в селе Лосовка Чугуевского района повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

По словам Синегубова, возле населенного пункта Большие Проходы Харьковского района от подрыва на мине погибли двое мужчин 32 и 19 лет. Оба жителя села Слатино.

Армия РФ нанесла 213 ударов по Запорожской области

За прошедшие сутки вражеская армия нанесла 213 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

“Захватчики били по Запорожской области из всех видов вооружения. 151 артобстрел пришелся по территории Орехова, Новоданиловки, Малиновки, Малой Токмачки, Плавней, Степногорска и других прифронтовых городов и сел”, - написал он.

Отмечается, что оккупанты совершили ракетный удар по Малышевке, 8 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малой Токмачки и Роботиного, 42 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малиновке, Малой Токмачке, Новоданиловке и Роботино, и уготовили 11 авиасна, и Малиновцы.

Из-за вражеских атак один человек погиб, трое - ранены.

За сутки поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Херсонской области двое погибших

За прошедшие сутки противник обстреливал Тягинку, Томину Балку, Белозерку, Одрадокаменку, Антоновку, Станислав, Понятовку, Змиевку, Золотую Балку, Львове, Садовое, Днепровское, Токаревку, Дудчаны, Берислав, Качкаровку, Красный Маяк, Ивановку и Ивановку, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 3 многоэтажки и 13 частных домов.

В результате попаданий в населенных пунктах Белозерка и Антоновка Херсонского района повреждены газопровод и автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения.