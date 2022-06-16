Войска РФ применяют боевые вертолеты при обстрелах на Донбассе и в приграничье: какие села под прицелом

На Северском направлении российские войска обстреляли из артиллерии районы сел Уланово, Сопич и Барановка Сумской области, а также Леоновка Черниговской области, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Также противник нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 недалеко от города Глухов.

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На Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Перемога, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяжье.

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы поселков Нью-Йорк и Зайцево, а также сел Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово и Николаевка, расположенных у трассы Бахмут - Лисичанск, равно как и район села Новоивановка Луганской области.

Кроме этого, по Яковловке также был нанесен авиаудар парой вертолетов Ка-52. Сообщается, что украинские военные снова успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.

На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Также нанесен авиационный удар по Лоскутовке.

На Лиманском направлении активных наступательных действий не отмечается, однако оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район села Стародубовка.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи сел Мазановка, Краснополье и Дубровно у границы Харьковской и Донецкой областей. По данным Генштаба, украинские войска отразили вражеский штурм в направлении села Долина, противник отошел.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения перекидывания наших войск на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка, а также Зализничное, Гуляйполе и Чаривное.

На Южнобугском направлении обстановка существенных изменений не претерпела: враг продолжает сосредотачивать усилия на содержании занимаемых рубежей и совершенствовании инженерного оборудования позиций.

Российские войска применили ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Тополиное, Князевка, Мураховка, Червоная Долина, Заря, Котлярево, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.

"Значительные потери российских оккупационных войск рушат планы военного руководства по быстрому продвижению вглубь территории Украины. Участились случаи увольнения большого количества личного состава из-за отказа от участия в боевых действиях на территории Украины. Это не позволяет в сжатые сроки осуществить усиление и замену потерявших боеспособность российских подразделений", - заявили также в Генштабе.

Напомним, что по последним данным украинского Генштаба, с 24 февраля в Украине уже было уничтожено 179 российских вертолетов, а также 213 самолетов. Потери в живой силе там оценивают почти в 33 тысячи человек.