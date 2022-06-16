Війська РФ застосовують бойові вертольоти при обстрілах на Донбасі та в прикордонні: які села під прицілом

На Сіверському напрямку російські війська обстріляла з артилерії райони сіл Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області, а також Леонівка Чернігівської області, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Також противник завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухів.

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На Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб'яже.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони селищ Нью-Йорк та Зайцеве, а також сіл Покровське, Нова Кам'янка, Яковлівка, Берестове та Миколаївка, що розташовані біля траси Бахмут - Лисичанськ, власне як і район села Новоіванівка Луганської області.

Крім цього, по Яковлівці також було завдано авіаудару парою вертольотів Ка-52. Повідомляється, що українські військові знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Також завдано авіаційного удару по Лоскутівці.

На Лиманському ж напрямку активних наступальних дій не відзначено, однак окупанти обстріляли із ствольної артилерії район села Стародубівка.

На Слов'янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу сіл Мазанівка, Краснопілля та Дібровне біля кордону Харківської та Донецької областей. За даними Генштабу, українські війська відбили ворожий штурм в напрямку села Долина, противник відійшов.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар'їнка та Новомихайлівка, а також Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій.

Російській війська застосували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.

"Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України. Це не дозволяє у стислі терміни здійснити посилення та заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність", - заявили також у Генштабі.

Нагадаємо при цьому, що за останніми даними українського Генштабу, з 24 лютого в Україні вже було знищено 179 російських вертольотів, а також 213 літаків. Втрати в живій силі там оцінюють майже у 33 тисячі людей.