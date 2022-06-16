РФ залучила до агресії проти України близько 330 тисяч людей - Генштаб ЗСУ

У Головному оперативному управлінні Генерального штабу Збройних сил України оцінюють чисельність залучених Росією до широкомасштабної збройної агресії проти України у 330 тисяч людей. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління Олексій Громов.

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"З них чисельність угруповань Збройних сил РФ на напрямках налічує до 150 тисяч військовослужбовців, які сформовані в батальйонно-тактичні групи та інші формування. При цьому з урахуванням повітряного та морського компоненту угруповання військ агресора налічує до 220 тисяч військовослужбовців", - сказав він.

За словами Громова, також залучено військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника чисельністю понад 80 тисяч осіб та бойові армійські системи в числі до 7 тисяч осіб.

З Федеральної служби військ національної гвардії РФ залучено до 18 тисяч осіб, а також залучено до 8 тисяч представників приватних військових компаній.

Зазначимо, що, згідно з даними того ж Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 16 червня втрати противника склали близько 32950 осіб убитими, а також 1449 танків, 3545 бойових броньованих машин, 729 артилерійських систем, 97 засобів ППО, 213 літаків, 179 гвинтокрилів, 129 крилатих ракет, 13 кораблів та катерів.

При цьому, як повідомляло напередодні інформагентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених європейських чиновників, російські війська витратили більшу частину свого військового потенціалу, зазнавши великих втрат в особовому складі, тому тепер Росія потребує загальної мобілізації для продовження війни.