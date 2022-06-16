РФ привлекла к агрессии против Украины около 330 тысяч человек - Генштаб ВСУ

В Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины оценивают численность привлеченных Россией к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины в 330 тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника управления Алексей Громов.

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"Из них численность группировок Вооруженных сил РФ на направлениях насчитывает до 150 тысяч военнослужащих, которые сформированы в батальонно-тактические группы и другие формирования. При этом с учетом воздушного и морского компонента группировка войск агрессора насчитывает до 220 тысяч военнослужащих", - сказал он.

По словам Громова, также привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва противника численностью более 80 тысяч человек и боевые армейские системы в числе до 7 тысяч человек.

Из Федеральной службы войск национальной гвардии РФ привлечено до 18 тысяч человек, а также привлечено до 8 тысяч представителей частных военных компаний.

Отметим, что, согласно данным того же Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 16 июня потери противника составили около 32950 человек убитыми, а также 1449 танков, 3545 боевых бронированных машин, 729 артиллерийских систем, 97 средств ПВО, 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 беспилотник, 129 крылатых ракет, 13 кораблей и катеров.

При этом, как сообщало накануне информагентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, российские войска израсходовали большую часть своего военного потенциала, понеся большие потери в личном составе, поэтому теперь Россия нуждается во всеобщей мобилизации для продолжения войны.