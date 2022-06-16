ВСУ уничтожили уже около 33 тысяч оккупантов, - Генштаб

По состоянию на 16 июня общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 32,9 тысячи человек. Самые большие потери армии страны-агрессора РФ за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32950

танков ‒ 1449 ед.

боевых бронированных машин – 3545 ед.

артиллерийских систем – 729 ед.

РСЗО – 233 ед.

средства ПВО – 97 ед.

самолетов – 213 ед.

вертолетов – 179 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 ед.

крылатые ракеты – 129

корабли/катера — 13 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2494 ед.

специальная техника – 55 ед.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.