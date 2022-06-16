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ВСУ уничтожили уже около 33 тысяч оккупантов, - Генштаб
По состоянию на 16 июня общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 32,9 тысячи человек. Самые большие потери армии страны-агрессора РФ за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32950
- танков ‒ 1449 ед.
- боевых бронированных машин – 3545 ед.
- артиллерийских систем – 729 ед.
- РСЗО – 233 ед.
- средства ПВО – 97 ед.
- самолетов – 213 ед.
- вертолетов – 179 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 ед.
- крылатые ракеты – 129
- корабли/катера — 13 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2494 ед.
- специальная техника – 55 ед.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.
Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.