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ВСУ уничтожили уже около 33 тысяч оккупантов, - Генштаб

ВСУ уничтожили уже около 33 тысяч оккупантов, - Генштаб
Самые большие потери армии страны-агрессора РФ за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении

По состоянию на 16 июня общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 32,9 тысячи человек. Самые большие потери армии страны-агрессора РФ за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32950 
  • танков ‒ 1449 ед.
  • боевых бронированных машин – 3545 ед.
  • артиллерийских систем – 729 ед.
  • РСЗО – 233 ед.
  • средства ПВО – 97 ед.
  • самолетов – 213 ед.
  • вертолетов – 179 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 ед.
  • крылатые ракеты – 129 
  • корабли/катера — 13 ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2494 ед.
  • специальная техника – 55 ед.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

Автор:
Светлана Манько