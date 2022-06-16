ЗСУ знищили вже близько 33 тисяч окупантів, - Генштаб

Станом на 16 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 32,9 тисяч людей. Найбільші втрати армії країни-агресора РФ минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 32950

танків – 1449 од.

бойових броньованих машин – 3545 од.

артилерійських систем – 729 од.

РСЗВ – 233 од.

засоби ППО – 97 од.

літаків – 213 од.

вертольотів – 179 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 од.

крилаті ракети – 129

кораблі/катери - 13 од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 од.

спеціальна техніка – 55 од.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл убитих російських військових .

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін ухвалив постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, а також незаконних збройних формувань.