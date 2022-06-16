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ЗСУ знищили вже близько 33 тисяч окупантів, - Генштаб
Станом на 16 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 32,9 тисяч людей. Найбільші втрати армії країни-агресора РФ минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32950
- танків – 1449 од.
- бойових броньованих машин – 3545 од.
- артилерійських систем – 729 од.
- РСЗВ – 233 од.
- засоби ППО – 97 од.
- літаків – 213 од.
- вертольотів – 179 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 од.
- крилаті ракети – 129
- кораблі/катери - 13 од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 од.
- спеціальна техніка – 55 од.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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