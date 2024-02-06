За ликвидацией Кивы, Татарского и еще десятков врагов Украины стоит СБУ, – источник

Громкие ликвидации предателей и военных преступников, которые происходили после 24 февраля 2022, являются делом рук СБУ. Об этом свидетельствует видео с уникальными кадрами спецопераций, обнародованных телеграмм-каналом "Кровна Помста".

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Согласно данным источников, Служба безопасности причастна к ликвидации предателя Ильи Кивы, российского террориста и пропагандиста Владлена Татарского, генпрокурора т.н. "ЛНР" Сергея Горенко, депутата-террориста той же "ЛНР" Олега Попова и ряда врагов Украины.

Судя по озвученным в ролике деталям, информатор на псевдо "Генерал Кровной Мести" хорошо осведомлен со всеми аспектами подготовки и проведения этих спецопераций.

"СБУ выдает билеты на горячий диско-денс Кобзона настоящим негодяям, военным преступникам, убийцам и палачам украинского народа, разным предателям, террористам и коллаборантам. Потому как сказал Глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам", – отмечает информатор.

Он сообщает, что СБУ также активно "работала" на Запорожском и Херсонском направлениях против предателей, преступников и коллаборантов, возглавлявших оккупационные органы власти и причастных к пыткам и убийствам украинцев.

В видео отмечается, что сотрудники СБУ также стоят за отравлением "губернатора" Херсонской области Владимира Сальдо, покушением на украинофоба и предателя Олега Царева, террориста и убийцу Захара Прилепина, "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Наши источники в СБУ подтверждают, что спецоперации по ликвидации врагов Украины – одно из направлений работы Службы безопасности.

"Все эти военные преступники, убийцы, прислужники россиян абсолютно законны цели. Потому что они отвечают за массовые убийства, террор и репрессии, которые оккупанты совершают на захваченных украинских территориях", – отметил источник в СБУ.