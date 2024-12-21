GET Business Festival 2024: оборонная промышленность как драйвер украинской экономики

Во время полномасштабной войны украинский Military-tech стал важнейшей отраслью, от которой без сомнения зависит выживание страны. Однако оборонно-промышленный комплекс – это не только производство оружия для защиты страны, но и мощная высокотехнологичная сфера, которая может стать мультипликатором для роста и создания новых рабочих мест в смежных отраслях. На тематической панели GET Business Festival 2024 представители оборонных компаний и эксперты обсудили проблемы и перспективы украинского ВПК.

С начала полномасштабной войны Military-tech превратился из специфической отрасли, обслуживающей потребности государства в наиболее динамичный сектор украинской экономики, создающий добавленную стоимость, спрос в смежных отраслях и рабочие места. Так, по оценке министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина с 2022 по 2023 год объемы производства украинского ВПК выросли втрое, а в 2024 году ожидается увеличение в шесть раз.

Полномасштабная война стала именно оборонному сектору тем кризисом, который дарит возможности. Наибольший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой, который продолжается уже почти три года, ставит перед украинскими производителями оружия и военного оснащения новые вызовы, толкая к технологическому совершенствованию, позволяет испытать новые разработки на поле боя, а также вызывает интерес к отечественным разработкам у потенциальных клиентов. всего мира. С другой стороны, такие проблемы как запрет экспорта и ограниченный ресурс оборонного заказа со стороны государства сдерживают развитие украинского оборонного сектора.

На панельной дискуссии фестиваля GET Business Festival 2024, посвященной развитию украинского Military-tech, эксперты и бизнес обсудили наибольшие проблемы, а также перспективы отечественного оборонно-промышленного сектора.

Ведущий телеканала "Мы Украина" Никита Михалев модерировал панельную дискуссию. Фото: Delo.ua

К сожалению, сейчас полномасштабное вторжение сделало наш военно-промышленный комплекс невероятно мощным. Об этом свидетельствуют мировые рейтинги ВПК, в которых Украина ежегодно меняет место перепрыгивая.

Михалев отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс Украины имеет все шансы стать драйвером отечественной экономики, достаточно распространенным в экономически развитых странах.

До начала полномасштабной войны украинский ВПК был мощным и конкурентным, но война вывела его на принципиально новый уровень. Вместе с этим в секторе достаточно много проблем, а ключевой дилеммой является невозможность экспортировать свою продукцию.

Ярослав Филимонов, CEO компании Kvertus, производящей системы радиоэлектронной борьбы. Фото: Delo.ua

Если говорить о нашем направлении, о средствах РЭБ, то поверьте мне, я за этот год не видел ни на одной выставке не увидел ничего в направлении РЭБ, что могло бы работать у нас на фронте, потому что их технологии и решения застряли в 2020-2021 гг. году на уровне свадебных дронов. видишь только его удивление.

В своем выступлении Филимонов отметил, что основной болью предприятий ВПК является нестабильность и неопределенность. Бизнес не знает возможности государства по закупкам, и не может планировать свою работу. Компания Kvertus способна производить 5-6 тыс. средств в месяц, однако волатильность в заказах со стороны государства не позволяет компании планировать свою работу, а значительная часть производственных мощностей и персонала компании простаивает, в то время как Kvertus продолжает платить зарплаты и платить все налоги. Эта проблема может нивелировать разрешение ограниченного экспорта военного оборудования. Это позволит дозагрузить работой производственные мощности, а также персонал.

Тем более что требования войны заставляют украинских производителей постоянно совершенствоваться, а отечественные разработки вызывают интерес и получают высокие оценки потенциальных клиентов во всем мире.

Игорь Фоменко, глава объединения Федерации работодателей Украины Defence. Фото: Delo.ua

В начале полномасштабной войны в сфере ВПК было до 300 компаний, а сегодня — более 1000. Около 70 тыс. человек. людей работало в ВПК до активной фазы войны и более 100 тыс. человек. сегодня. 1,5 млрд долларов производственной способности имели предприятия ВПК в активную фазу войны и 30 млрд долларов на сегодня. На сегодняшний день мы имеем тенденции к росту.

По словам Фоменко, несмотря на то, что оборонно-промышленный комплекс крайне важен для выживания страны в отрасли есть системные проблемы, которые сдерживают ее развитие. Одной из ключевых проблем является недозагруженность производственных мощностей. Пока украинские компании сектора Military-tech составляют 40%. Так сейчас украинские производители ВПК могут на год изготовить продукцию на общую сумму $30 млрд, в то время как государство в следующем году планирует закупить такой продукции только на $7-8 млрд, а еще на $2-3 млрд планируют закупить зарубежные партнеры по "датскому" моделью"(оружие и оснащение закупаются зарубежными партнерами у украинских компаний и передаются в силы обороны).

Одним из способов решения этой проблемы Фоменко считает контролируемое открытие экспорта хотя бы того военного оборудования, которое пока не востребовано силами обороны. Фоменко отметил, что вопрос очень сложный и может вызвать значительный общественный резонанс, однако позволит бизнесу выйти на полную загруженность производственных мощностей и позволит прогнозировать свою работу.

Он также отметил, что даже если экспорт военного оборудования будет открыт, украинским производителям понадобится как минимум год, чтобы найти свою нишу на мировом рынке и выйти на стабильные контракты.

Также Фоменко подчеркнул, что одной из проблем отечественного Military-tech является отсутствие доступа к льготным кредитам. Такие предприятия не могут кредитоваться по льготной программе "5-7-9", поскольку являются высокорисковыми. У предприятий ВПК нет залогового имущества и, кроме того, они цели для диверсий вражеской разведки, а также мишени для российских ракет.

"Несмотря на то, что 5 ноября 2024 года было принято постановление 1288 о льготном кредитовании предприятий ВПК это 5% на три года под оборотные средства 100 млн. По состоянию на 12 декабря программа так и не заработала. И это плохая тенденция, потому что бюрократия убивает даже эти неплохие инициативы", — отметил Фоменко.

Мария Берлинская, руководительница Victory Drones. Фото: Delo.ua

С уважением к моим собратьям и сестрам на фронте, я сама доброволец с 2014 года, но не пехота решает ход войны. по 300-500 долларов, которые могут сжечь российский танк стоимостью 2 млн долларов и опередить последствия от работы этого танка на сотни миллионов.

Известная волонтер и "мать украинских дронов" Мария Берлинская в своем выступлении достаточно жестко очертила проблемы отечественного ВПК. Она отметила, что многие российские оружия были спроектированы украинскими разработчиками. Когда в 2000-х годах государство оставило на произвол судьбы многих украинских конструкторов-разработчиков, россияне предлагали им достойную зарплату и высокий уровень жизни, что позволило россиянам перетянуть к себе украинские таланты. А теперь изобретения этих разработчиков убивают украинские военные и гражданские.

Также она рассказала об искусственных барьерах для производителей, которые создают украинские чиновники. В частности, Служба экспортного контроля блокировала поставки иностранных составляющих для отечественных оборонных предприятий.

По словам Берлинской, перед открытием экспорта оружия и военного оборудования первым шагом должна быть честная коммуникационная кампания с украинским обществом, которая объяснит украинцам почему это необходимо.

В то же время, она отметила, что во всем мире торговля оружием является элементом геополитики. Поэтому важно не только обеспечить экспорт оружия, но и отследить, чтобы уникальные украинские разработки через третьи страны не попали в руки врага.

" Поддержите и объясняйте людям вокруг, почему это важно, почему это стратегический вопрос. Но при этом фокус всегда должен быть на государственный интерес не только на то, чтобы заработать деньги. Но и на то, чтобы сохранить свое геополитическое преимущество и свое лидерство Если бы сейчас цинично не прозвучало, но каждая война это еще и возможность. мы правильно к этому подойдем, не просто будем давать полигон тестируйте у нас и забирайте себе. А если мы правильно к этому подойдем, мы можем стать одним из самых мощных технологических хабов в мире», – отметила Берлинская.

Ярослав Калинин директор компании НПЦ и Н.В.Ц. Инфозащита. Фото: Delo.ua

Критерий истины здесь должен быть очень прост. У нас есть как у производителя государственные контракты или его нет. Если есть государственные контракты, если они выполняются или исполнены, тогда можно экспортировать. Если государственные контракты не заключены, потому что там до сих пор отсутствует кодификация или не определены потребности, то почему запрещать экспорт тех или иных образцов?

По словам Калинина, экспорт мог бы позволить бизнесу, работающему в секторе ВПК, планировать свою работу и давать ориентиры инвесторам и сотрудникам. При этом все необходимые регуляции, необходимые для контроля такого экспорта со стороны государства, на сегодня уже и так существуют.