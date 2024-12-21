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GET Business Festival 2024: оборонная промышленность как драйвер украинской экономики
Во время полномасштабной войны украинский Military-tech стал важнейшей отраслью, от которой без сомнения зависит выживание страны. Однако оборонно-промышленный комплекс – это не только производство оружия для защиты страны, но и мощная высокотехнологичная сфера, которая может стать мультипликатором для роста и создания новых рабочих мест в смежных отраслях. На тематической панели GET Business Festival 2024 представители оборонных компаний и эксперты обсудили проблемы и перспективы украинского ВПК.
С начала полномасштабной войны Military-tech превратился из специфической отрасли, обслуживающей потребности государства в наиболее динамичный сектор украинской экономики, создающий добавленную стоимость, спрос в смежных отраслях и рабочие места. Так, по оценке министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина с 2022 по 2023 год объемы производства украинского ВПК выросли втрое, а в 2024 году ожидается увеличение в шесть раз.
Полномасштабная война стала именно оборонному сектору тем кризисом, который дарит возможности. Наибольший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой, который продолжается уже почти три года, ставит перед украинскими производителями оружия и военного оснащения новые вызовы, толкая к технологическому совершенствованию, позволяет испытать новые разработки на поле боя, а также вызывает интерес к отечественным разработкам у потенциальных клиентов. всего мира. С другой стороны, такие проблемы как запрет экспорта и ограниченный ресурс оборонного заказа со стороны государства сдерживают развитие украинского оборонного сектора.
На панельной дискуссии фестиваля GET Business Festival 2024, посвященной развитию украинского Military-tech, эксперты и бизнес обсудили наибольшие проблемы, а также перспективы отечественного оборонно-промышленного сектора.
Михалев отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс Украины имеет все шансы стать драйвером отечественной экономики, достаточно распространенным в экономически развитых странах.
До начала полномасштабной войны украинский ВПК был мощным и конкурентным, но война вывела его на принципиально новый уровень. Вместе с этим в секторе достаточно много проблем, а ключевой дилеммой является невозможность экспортировать свою продукцию.
В своем выступлении Филимонов отметил, что основной болью предприятий ВПК является нестабильность и неопределенность. Бизнес не знает возможности государства по закупкам, и не может планировать свою работу. Компания Kvertus способна производить 5-6 тыс. средств в месяц, однако волатильность в заказах со стороны государства не позволяет компании планировать свою работу, а значительная часть производственных мощностей и персонала компании простаивает, в то время как Kvertus продолжает платить зарплаты и платить все налоги. Эта проблема может нивелировать разрешение ограниченного экспорта военного оборудования. Это позволит дозагрузить работой производственные мощности, а также персонал.
Тем более что требования войны заставляют украинских производителей постоянно совершенствоваться, а отечественные разработки вызывают интерес и получают высокие оценки потенциальных клиентов во всем мире.
По словам Фоменко, несмотря на то, что оборонно-промышленный комплекс крайне важен для выживания страны в отрасли есть системные проблемы, которые сдерживают ее развитие. Одной из ключевых проблем является недозагруженность производственных мощностей. Пока украинские компании сектора Military-tech составляют 40%. Так сейчас украинские производители ВПК могут на год изготовить продукцию на общую сумму $30 млрд, в то время как государство в следующем году планирует закупить такой продукции только на $7-8 млрд, а еще на $2-3 млрд планируют закупить зарубежные партнеры по "датскому" моделью"(оружие и оснащение закупаются зарубежными партнерами у украинских компаний и передаются в силы обороны).
Одним из способов решения этой проблемы Фоменко считает контролируемое открытие экспорта хотя бы того военного оборудования, которое пока не востребовано силами обороны. Фоменко отметил, что вопрос очень сложный и может вызвать значительный общественный резонанс, однако позволит бизнесу выйти на полную загруженность производственных мощностей и позволит прогнозировать свою работу.
Он также отметил, что даже если экспорт военного оборудования будет открыт, украинским производителям понадобится как минимум год, чтобы найти свою нишу на мировом рынке и выйти на стабильные контракты.
Также Фоменко подчеркнул, что одной из проблем отечественного Military-tech является отсутствие доступа к льготным кредитам. Такие предприятия не могут кредитоваться по льготной программе "5-7-9", поскольку являются высокорисковыми. У предприятий ВПК нет залогового имущества и, кроме того, они цели для диверсий вражеской разведки, а также мишени для российских ракет.
"Несмотря на то, что 5 ноября 2024 года было принято постановление 1288 о льготном кредитовании предприятий ВПК это 5% на три года под оборотные средства 100 млн. По состоянию на 12 декабря программа так и не заработала. И это плохая тенденция, потому что бюрократия убивает даже эти неплохие инициативы", — отметил Фоменко.
Известная волонтер и "мать украинских дронов" Мария Берлинская в своем выступлении достаточно жестко очертила проблемы отечественного ВПК. Она отметила, что многие российские оружия были спроектированы украинскими разработчиками. Когда в 2000-х годах государство оставило на произвол судьбы многих украинских конструкторов-разработчиков, россияне предлагали им достойную зарплату и высокий уровень жизни, что позволило россиянам перетянуть к себе украинские таланты. А теперь изобретения этих разработчиков убивают украинские военные и гражданские.
Также она рассказала об искусственных барьерах для производителей, которые создают украинские чиновники. В частности, Служба экспортного контроля блокировала поставки иностранных составляющих для отечественных оборонных предприятий.
По словам Берлинской, перед открытием экспорта оружия и военного оборудования первым шагом должна быть честная коммуникационная кампания с украинским обществом, которая объяснит украинцам почему это необходимо.
В то же время, она отметила, что во всем мире торговля оружием является элементом геополитики. Поэтому важно не только обеспечить экспорт оружия, но и отследить, чтобы уникальные украинские разработки через третьи страны не попали в руки врага.
" Поддержите и объясняйте людям вокруг, почему это важно, почему это стратегический вопрос. Но при этом фокус всегда должен быть на государственный интерес не только на то, чтобы заработать деньги. Но и на то, чтобы сохранить свое геополитическое преимущество и свое лидерство Если бы сейчас цинично не прозвучало, но каждая война это еще и возможность. мы правильно к этому подойдем, не просто будем давать полигон тестируйте у нас и забирайте себе. А если мы правильно к этому подойдем, мы можем стать одним из самых мощных технологических хабов в мире», – отметила Берлинская.
По словам Калинина, экспорт мог бы позволить бизнесу, работающему в секторе ВПК, планировать свою работу и давать ориентиры инвесторам и сотрудникам. При этом все необходимые регуляции, необходимые для контроля такого экспорта со стороны государства, на сегодня уже и так существуют.
Дискуссия на панели, посвященная проблемам украинского Military-tech, была достаточно горячей. Но все понимают, что именно эта отрасль является одной из точек роста украинской экономики сейчас и в будущем. лет подряд собирает представителей крупнейших украинских компаний, чтобы определить основные проблемы и перспективы украинского бизнеса. Поэтому если хотите держать руку на пульсе деловой жизни. страны, посетите следующий фестиваль, не пожалеете.