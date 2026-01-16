Выбираем лучшие страховые компании: стартовало онлайн голосование "ТопФинанс-2026"
Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua начинают голосование за лучшую страховую копанию в рейтинге "ТопФинанс-2026". Итоговые позиции страховщиков в отдельных новинациях будут определены тайным независимым голосованием экспертного жюри.
Мы выбираем лидеров страхового рынка в два этапа:
- На первом этапе по итогам онлайн голосования аудитории Delo.ua будет сформирован short-list из 10 страховщиков в каждой из представленных номинаций.
- На втором этапе экспертное жюри путем независимого голосования оценит финучреждения, попавшие в short-list номинаций. Оценки экспертного жюри определят ТОП-5 лучших СК в каждом сегменте страхового рынка - эти финучреждения и станут победителями, получив звание "Лидер страхового рынка" по версии журнала "TOP-100: Рейтинги крупнейших " и Delo.ua!
Онлайн голосование будет идти до 31 января!
Вы можете проголосовать только за одного номинанта в номинацииНоминация №1 "Автостраховик року в КАСКО" Номинация №2 "Автостраховик року з Автоцивілки" Номинация №3 "Лідер медичного страхування" Номинация №4 "Лідер зі страхування воєнних ризиків" Номинация №5 "Страховик року у страхуванні життя" Номинация №6 "Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків" Номинация №7 "Найкращий корпоративний страховий партнер" Номинация №8 "Автостраховик року з "Зеленої карти""
Юрій Гусєв
головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
Катерина Рожкова
екс-перший заступник голови НБУ
Василь Фурман
член Ради НБУ
Михайло Кухар
senior ecomonist in Ukraine Economic Outlook
Богдан Данилишин
професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
В'ячеслав Черняховський
генеральний директор Асоціації Страховий Бізнес
Віктор Берлін
президент ЛСОУ
Сергій Мартинчук
генеральний директор Cisco Україна
Ерік Найман
засновник HUGS'FUND