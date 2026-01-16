Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Наличный курс:

USD

43,56

43,41

EUR

50,80

50,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Онлайн голосование за лучшие СК начато

Выбираем лучшие страховые компании: стартовало онлайн голосование "ТопФинанс-2026"

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua начинают голосование за лучшую страховую копанию в рейтинге "ТопФинанс-2026". Итоговые позиции страховщиков в отдельных новинациях будут определены тайным независимым голосованием экспертного жюри.

Мы выбираем лидеров страхового рынка в два этапа:

  • На первом этапе по итогам онлайн голосования аудитории Delo.ua будет сформирован short-list из 10 страховщиков в каждой из представленных номинаций. 
  • На втором этапе экспертное жюри путем независимого голосования оценит финучреждения, попавшие в short-list номинаций. Оценки экспертного жюри определят ТОП-5 лучших СК в каждом сегменте страхового рынка - эти финучреждения и станут победителями, получив звание "Лидер страхового рынка" по версии журнала "TOP-100: Рейтинги крупнейших " и Delo.ua!

Онлайн голосование будет идти до 31 января!

Вы можете проголосовать только за одного номинанта в номинации

Номинация №1 "Автостраховик року в КАСКО" Номинация №2 "Автостраховик року з Автоцивілки" Номинация №3 "Лідер медичного страхування" Номинация №4 "Лідер зі страхування воєнних ризиків" Номинация №5 "Страховик року у страхуванні життя" Номинация №6 "Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків" Номинация №7 "Найкращий корпоративний страховий партнер" Номинация №8 "Автостраховик року з "Зеленої карти""
Предложить нового учасника
Состав экспертного жюри
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Екатерина Рожкова
    Катерина Рожкова

    екс-перший заступник голови НБУ

  • Василь Фурман
    Василь Фурман

    член Ради НБУ

  • Михайло Кухар
    Михайло Кухар

    senior ecomonist in Ukraine Economic Outlook

  • Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

  • В'ячеслав Черняховський
    В'ячеслав Черняховський

    генеральний директор Асоціації Страховий Бізнес

  • Віктор Берлін
    Віктор Берлін

    президент ЛСОУ

  • Сергій Мартинчук
    Сергій Мартинчук

    генеральний директор Cisco Україна

  • Ерік Найман
    Ерік Найман

    засновник HUGS'FUND

АВТОСТРАХОВИК РОКУ В КАСКО
1
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
2
ARX
ARX
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
3
VUSO
VUSO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
4
Експресс Страхування
Експресс Страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
5
ИНГО
ИНГО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
6
Княжа
Княжа
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
7
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
8
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
9
Уніка
Уніка
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
10
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
11
Перша
Перша
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
12
УСГ
УСГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
13
Колоннейд Україна
Колоннейд Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
14
ВіДі Страхування
ВіДі Страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
15
BBC Insurance
BBC Insurance
страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
АВТОСТРАХОВИК РОКУ З АВТОЦИВІЛКИ
1
VUSO
VUSO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
2
ARX
ARX
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
3
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
4
Гардіан
Гардіан
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
5
ИНГО
ИНГО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
6
Княжа
Княжа
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
7
Країна
Країна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
8
Оранта
Оранта
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
9
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
10
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
11
Уніка
Уніка
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
12
Перша
Перша
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
13
УСГ
УСГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
14
Євроінс Україна
Євроінс Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
15
UPSK
UPSK
страхование
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
ЛІДЕР МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
1
ИНГО
ИНГО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
2
ARX
ARX
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
3
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
4
VUSO
VUSO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
5
Європейський страховий альянс
Європейський страховий альянс
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
6
Княжа
Княжа
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
7
Країна
Країна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
8
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
9
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
10
Уніка
Уніка
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
11
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
12
Перша
Перша
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
13
УСГ
УСГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
14
Колоннейд Україна
Колоннейд Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
15
BBC Insurance
BBC Insurance
страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
ЛІДЕР ЗІ СТРАХУВАННЯ ВОЄННИХ РИЗИКІВ
1
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
2
ARX
ARX
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
3
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
4
VUSO
VUSO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
5
ИНГО
ИНГО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
6
Княжа
Княжа
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
7
Країна
Країна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
8
Оранта
Оранта
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
9
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
10
Уніка
Уніка
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
11
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
12
УСГ
УСГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
13
Колоннейд Україна
Колоннейд Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
14
BBC Insurance
BBC Insurance
страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
15
UPSK
UPSK
страхование
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
СТРАХОВИК РОКУ У СТРАХУВАННІ ЖИТТЯ
1
Метлайф
Метлайф
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
2
TAC life
TAC life
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
3
ARX Life
ARX Life
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
4
KD Life
KD Life
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
5
Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп
Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
НАЙКРАЩИЙ КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ
1
ARX
ARX
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
2
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
3
УСГ
УСГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
4
Перша
Перша
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
5
Метлайф
Метлайф
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
6
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
7
Уніка
Уніка
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
8
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
9
Оранта
Оранта
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
10
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
11
Княжа
Княжа
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
12
ИНГО
ИНГО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
13
Європейський страховий альянс
Європейський страховий альянс
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
14
Експресс Страхування
Експресс Страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
15
Гардіан
Гардіан
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
16
VUSO
VUSO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
17
Євроінс Україна
Євроінс Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
НАЙКРАЩИЙ КОРПОРАТИВНИЙ СТРАХОВИЙ ПАРТНЕР
1
Уніка
Уніка
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
2
ARX
ARX
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
3
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
4
VUSO
VUSO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
5
Експресс Страхування
Експресс Страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
6
Європейський страховий альянс
Європейський страховий альянс
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
7
ИНГО
ИНГО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
8
Княжа
Княжа
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
9
Країна
Країна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
10
Оранта
Оранта
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
11
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
12
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
13
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
14
Перша
Перша
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
15
Колоннейд Україна
Колоннейд Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
АВТОСТРАХОВИК РОКУ З "ЗЕЛЕНОЇ КАРТИ"
1
Княжа
Княжа
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
2
ARX
ARX
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
3
VUSO
VUSO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
4
Гардіан
Гардіан
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
5
ИНГО
ИНГО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
6
Оранта
Оранта
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
7
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
8
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
9
Перша
Перша
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
10
УСГ
УСГ
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0