Выбираем лучшие страховые компании: стартовало онлайн голосование "ТопФинанс-2026"

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua начинают голосование за лучшую страховую копанию в рейтинге "ТопФинанс-2026". Итоговые позиции страховщиков в отдельных новинациях будут определены тайным независимым голосованием экспертного жюри.

Мы выбираем лидеров страхового рынка в два этапа:

На первом этапе по итогам онлайн голосования аудитории Delo.ua будет сформирован short-list из 10 страховщиков в каждой из представленных номинаций.

На втором этапе экспертное жюри путем независимого голосования оценит финучреждения, попавшие в short-list номинаций. Оценки экспертного жюри определят ТОП-5 лучших СК в каждом сегменте страхового рынка - эти финучреждения и станут победителями, получив звание "Лидер страхового рынка" по версии журнала "TOP-100: Рейтинги крупнейших " и Delo.ua!

Онлайн голосование будет идти до 31 января!

Вы можете проголосовать только за одного номинанта в номинации