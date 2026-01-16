Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,56

43,41

EUR

50,80

50,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Онлайн голосування за найкращі СК розпочато

Обираємо найкращі страхові компанії: стартувало онлайн голосування "ТопФінанс-2026"

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua розпочинає голосування за найкращі страхові копанії у рейтингу "ТопФінанс-2026".

Підсумкові позиції страховиків у окремих номінаціях визначить таємне незалежне голосування експертного журі.

Ми обираємо лідерів страхового ринку у два етапи:

  • На першому етапі за підсумками онлайн голосування аудиторії Delo.ua буде сформовано short-list з 10 банків у кожній з представлених номінацій. 
  • На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих СК у кожному сегменті страхового ринку - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер страхового ринку" за версією журналу "TOP-100: Рейтинги найбільших" та Delo.ua!

Онлайн голосування триватиме до 31 січня!

Ви можете проголосувати лише за одного номінанта у номінації

Номінація №1 "Автостраховик року в КАСКО" Номінація №2 "Автостраховик року з Автоцивілки" Номінація №3 "Лідер медичного страхування" Номінація №4 "Лідер зі страхування воєнних ризиків" Номінація №5 "Страховик року у страхуванні життя" Номінація №6 "Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків" Номінація №7 "Найкращий корпоративний страховий партнер" Номінація №8 "Автостраховик року з "Зеленої карти""
Запропонувати нового учасника
Склад експертного журі
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Катерина Рожкова
    Катерина Рожкова

    екс-перший заступник голови НБУ

  • Василь Фурман
    Василь Фурман

    член Ради НБУ

  • Михайло Кухар
    Михайло Кухар

    senior ecomonist in Ukraine Economic Outlook

  • Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

  • В'ячеслав Черняховський
    В'ячеслав Черняховський

    генеральний директор Асоціації Страховий Бізнес

  • Віктор Берлін
    Віктор Берлін

    президент ЛСОУ

  • Сергій Мартинчук
    Сергій Мартинчук

    генеральний директор Cisco Україна

  • Ерік Найман
    Ерік Найман

    засновник HUGS'FUND

АВТОСТРАХОВИК РОКУ В КАСКО
1
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
2
ARX
ARX
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
3
VUSO
VUSO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
4
Експрес Страхування
Експрес Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
5
ІНГО
ІНГО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
6
Княжа
Княжа
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
7
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
8
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
9
Уніка
Уніка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
10
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
11
Перша
Перша
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
12
УСГ
УСГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
13
Колоннейд Україна
Колоннейд Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
14
ВіДі Страхування
ВіДі Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
15
BBC Insurance
BBC Insurance
страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
АВТОСТРАХОВИК РОКУ З АВТОЦИВІЛКИ
1
VUSO
VUSO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
2
ARX
ARX
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
3
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
4
Гардіан
Гардіан
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
5
ІНГО
ІНГО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
6
Княжа
Княжа
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
7
Країна
Країна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
8
Оранта
Оранта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
9
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
10
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
11
Уніка
Уніка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
12
Перша
Перша
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
13
УСГ
УСГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
14
Євроінс Україна
Євроінс Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
15
UPSK
UPSK
страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
ЛІДЕР МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
1
ІНГО
ІНГО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
2
ARX
ARX
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
3
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
4
VUSO
VUSO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
5
Європейський страховий альянс
Європейський страховий альянс
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
6
Княжа
Княжа
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
7
Країна
Країна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
8
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
9
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
10
Уніка
Уніка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
11
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
12
Перша
Перша
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
13
УСГ
УСГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
14
Колоннейд Україна
Колоннейд Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
15
BBC Insurance
BBC Insurance
страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
ЛІДЕР ЗІ СТРАХУВАННЯ ВОЄННИХ РИЗИКІВ
1
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
2
ARX
ARX
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
3
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
4
VUSO
VUSO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
5
ІНГО
ІНГО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
6
Княжа
Княжа
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
7
Країна
Країна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
8
Оранта
Оранта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
9
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
10
Уніка
Уніка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
11
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
12
УСГ
УСГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
13
Колоннейд Україна
Колоннейд Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
14
BBC Insurance
BBC Insurance
страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
15
UPSK
UPSK
страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
СТРАХОВИК РОКУ У СТРАХУВАННІ ЖИТТЯ
1
Метлайф
Метлайф
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
2
СК ТАС
СК ТАС
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
3
ARX Life
ARX Life
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
4
KD Life
KD Life
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
5
Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп
Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
НАЙКРАЩИЙ КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ
1
ARX
ARX
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
2
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
3
УСГ
УСГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
4
Перша
Перша
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
5
Метлайф
Метлайф
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
6
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
7
Уніка
Уніка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
8
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
9
Оранта
Оранта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
10
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
11
Княжа
Княжа
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
12
ІНГО
ІНГО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
13
Європейський страховий альянс
Європейський страховий альянс
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
14
Експрес Страхування
Експрес Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
15
Гардіан
Гардіан
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
16
VUSO
VUSO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
17
Євроінс Україна
Євроінс Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
НАЙКРАЩИЙ КОРПОРАТИВНИЙ СТРАХОВИЙ ПАРТНЕР
1
Уніка
Уніка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
2
ARX
ARX
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
3
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
4
VUSO
VUSO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
5
Експрес Страхування
Експрес Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
6
Європейський страховий альянс
Європейський страховий альянс
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
7
ІНГО
ІНГО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
8
Княжа
Княжа
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
9
Країна
Країна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
10
Оранта
Оранта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
11
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
12
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
13
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
14
Перша
Перша
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
15
Колоннейд Україна
Колоннейд Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
АВТОСТРАХОВИК РОКУ З "ЗЕЛЕНОЇ КАРТИ"
1
Княжа
Княжа
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
2
ARX
ARX
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
3
VUSO
VUSO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
4
Гардіан
Гардіан
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
5
ІНГО
ІНГО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
6
Оранта
Оранта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
7
ПЗУ Україна
ПЗУ Україна
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
8
ТАС СГ
ТАС СГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
9
Перша
Перша
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
10
УСГ
УСГ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0