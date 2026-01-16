Обираємо найкращі страхові компанії: стартувало онлайн голосування "ТопФінанс-2026"
Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua розпочинає голосування за найкращі страхові копанії у рейтингу "ТопФінанс-2026".
Підсумкові позиції страховиків у окремих номінаціях визначить таємне незалежне голосування експертного журі.
Ми обираємо лідерів страхового ринку у два етапи:
- На першому етапі за підсумками онлайн голосування аудиторії Delo.ua буде сформовано short-list з 10 банків у кожній з представлених номінацій.
- На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих СК у кожному сегменті страхового ринку - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер страхового ринку" за версією журналу "TOP-100: Рейтинги найбільших" та Delo.ua!
Онлайн голосування триватиме до 31 січня!
Ви можете проголосувати лише за одного номінанта у номінаціїНомінація №1 "Автостраховик року в КАСКО" Номінація №2 "Автостраховик року з Автоцивілки" Номінація №3 "Лідер медичного страхування" Номінація №4 "Лідер зі страхування воєнних ризиків" Номінація №5 "Страховик року у страхуванні життя" Номінація №6 "Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків" Номінація №7 "Найкращий корпоративний страховий партнер" Номінація №8 "Автостраховик року з "Зеленої карти""
Юрій Гусєв
головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
Катерина Рожкова
екс-перший заступник голови НБУ
Василь Фурман
член Ради НБУ
Михайло Кухар
senior ecomonist in Ukraine Economic Outlook
Богдан Данилишин
професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
В'ячеслав Черняховський
генеральний директор Асоціації Страховий Бізнес
Віктор Берлін
президент ЛСОУ
Сергій Мартинчук
генеральний директор Cisco Україна
Ерік Найман
засновник HUGS'FUND