Имущественное страхование в Украине: спрос растет, подходы меняются

Полномасштабная война изменила отношение украинцев к рискам. Если раньше страхование жилья часто откладывалось "на потом", то сегодня это все больше выглядит как базовый элемент финансовой безопасности — наряду с резервным фондом или диверсификацией доходов.

Эту трансформацию подтверждают и рыночные данные. Несмотря на то, что имущественное страхование пока не является самым большим сегментом, оно демонстрирует одну из самых высоких динамик: в 2025 году премии по этому направлению росли более чем на 50% год к году. В структуре всего non-life рынка доля имущественного страхования оценивается примерно в 15–20%. То есть сегмент еще формируется, но именно он сейчас является одним из драйверов роста как в корпоративном, так и в розничном сегментах.

Что реально страхуют украинцы

Для частных владельцев чаще всего речь идет о комплексных полисах, объединяющих несколько видов защиты. По таким договорам страхуются:

конструкции жилья (квартиры, дома, таунхауса);

внутренняя отделка и инженерные коммуникации, обеспечивающие функционирование здания;

бытовая техника, мебель, предметы интерьера;

ответственность перед третьими лицами.

Именно последний пункт часто недооценивают. На практике расходы на компенсацию ущерба, причиненного соседям, могут превышать собственный ущерб.

В Украине такие продукты стали более доступными: оформление — онлайн, минимум документов при заключении договора, дистанционный осмотр имущества, а небольшие убытки могут регулироваться по упрощенной процедуре. В частности, на рынке доступны решения, где страховая сумма соответствует рыночной стоимости жилья, а выплаты производятся по принципу "новое за старое", без учета износа.

Такие подходы применяют и международные игроки, в частности PZU Украина, адаптирующие европейские практики к украинским реалиям, обеспечивающие более клиентоориентированный подход к предоставлению услуг и прозрачность урегулирования убытков. И все это, как правило, при стоимости годового полиса ниже стоимости классического договора КАСКО.

В последние годы мы наблюдаем качественное изменение в структуре спроса. Клиенты все чаще выбирают не минимальное покрытие, а комплексные программы с более широким перечнем рисков и более высокими лимитами ответственности. Растет запрос на прозрачность условий и предсказуемость выплат – это ключевые характеристики зрелых страховых рынков.

Фактически, украинский рынок проходит тот же этап эволюции, который страны ЕС прошли раньше: страхование имущества постепенно становится инструментом системного управления рисками, а не ситуативным решением. Мы ясно видим эту тенденцию и в портфеле PZU Украина — как в розничном, так и в корпоративном сегментах.

О чем следует помнить

Есть несколько нюансов, которые критически важны для клиента при страховании имущества:

франшиза – часть убытка, которую покрывает сам страхователь;

отложенный старт отдельных рисков – например, риск повреждения водой может начинать действовать через несколько дней после начала действия договора;

перечень стандартных исключений, к которым относятся таинственное исчезновение имущества, механическая (внутренняя) поломка бытовой техники, ремонт в застрахованном помещении, умышленные действия клиента и т.д.

И главное: стандартные полисы для физических лиц в Украине обычно не покрывают военные риски или имеют существенные ограничения как по территории действия, так и по размеру возможной компенсации.

Чем отличается корпоративный сегмент

Для бизнеса ситуация другая. Как правило, ключевым фактором приобретения страхового покрытия является его обязательность при оформлении кредитов или требованиях иностранных собственников, для которых страхование — стандартная практика диверсификации рисков. Отдельно следует выделить спрос на покрытие военных рисков – они могут включаться в покрытие на индивидуальных условиях.

Корпоративные клиенты являются владельцами больших объектов с высокой стоимостью, поэтому важно, чтобы страховая компания, предоставляющая защиту для таких объектов, имела соответствующий опыт и экспертизу, глубокие знания в области оценки сложных или уникальных объектов, отвечала требованиям регулятора по платежеспособности и имела надежные и структурированные программы перестрахования у надежных перестраховщиков.

Следует отметить, что в 2023-2025 годах корпоративный сегмент стал одним из драйверов развития имущественного страхования: компании начали системно подходить к оценке риска потери активов и простоя бизнеса.

Европейский контекст: что меняется в Украине

В большинстве стран ЕС страхование жилья является общепринятой практикой. В некоторых европейских странах страхование арендованного жилья обязательно. В Польше или Германии значительная часть владельцев имеет полисы, покрывающие не только базовые имущественные риски (пожар, повреждение водой, воровство), но и ответственность перед третьими лицами. В то же время, такие розничные страховые продукты стандартизированы на законодательном уровне.

Украина также двигается в этом направлении — и не только поведенчески, но и на уровне регулирования. Новое законодательство о страховании, которое заработало в последние годы, гармонизирует украинский рынок с европейскими требованиями: ужесточаются требования к капиталу страховщиков, прозрачности продуктов и управлению рисками.

Тренды: безопасность и энергоэффективность

Отдельный тренд – интеграция ESG-подходов. Наличие энергоэффективных решений (в частности, элементов оборудования фотоэлектрических и солнечных электростанций и других энергоэффективных технологий) может влиять на условия страхования и даже снижать стоимость полиса.

Страхование жилья в Украине постепенно переходит из категории "обязательное" в "разумно необходимое". И динамика рынка это подтверждает: сегмент активно растет, в частности, благодаря страхованию жилья с покрытием военных рисков, а клиенты становятся более осведомленными и требовательными.

Ключевое правило просто: не существует универсального полиса. Но существуют реально работающие решения — если внимательно подойти к выбору условий и не игнорировать детали.