Корпоративное медицинское страхование — эффективный инструмент для работодателя

Большинство бизнесов во время кризисов инстинктивно уменьшают издержки, и часто под сокращение попадают расходы, которые на первый взгляд напрямую не связаны с основной деятельностью компании. К сожалению, попытки экономить на всем часто наносят компаниям больше вреда, чем пользы, ведь это может ударить по кадрам, маркетингу, продвижению, а значит, репутации бренда.

Главный помощник HRD

Возьмем, например, программы корпоративного ДМС и ответим на вопрос: что дает компании наличие корпоративной программы ДМС в соцпакете?

Прежде всего, это дополнительные возможности рекрутинга в ситуации дефицита кадров, который все больше донимает бизнес. Медицинское страхование сотрудников всегда было эффективным инструментом привлечения нового квалифицированного персонала, но в последние годы, в условиях растущего кадрового дефицита, стало едва ли не самым действенным инструментом.

Согласно результатам опроса, проведенного страховой компанией UNIVERSALNA среди 250 предприятий разных сфер деятельности, регионов и размеров, 6 из 10 кандидатов при рассмотрении предложения трудоустройства обращают особое внимание на наличие медицинского страхования в соцпакете потенциального работодателя. По мнению 75% респондентов, наличие медстрахования в соцпакете дает значительное преимущество во время найма. Следует также отметить, что чем конкурентнее сегмент бизнеса в борьбе за персонал, тем большее преимущество играет именно наличие медицинского страхования у работодателя.

В то же время, качественное ДМС в соцпакете является фактором удержания кадров и инструментом поощрения отдельных категорий работников, если используется дифференциация пакетов.

Специалисты по управлению персоналом называют несколько основных факторов удержания сотрудников в компании, а именно: здоровую рабочую среду, признание и похвалу, гибкость компании по кадровой политике, возможность роста и развития, здоровые отношения с руководством и конкурентоспособный соцпакет и компенсации. Если с первыми пятью факторами все более или менее понятно, то конкурентоспособный соцпакет — это объемный и многогранный фактор, который может содержать ряд составляющих и играет едва ли не важнейшую роль в содержании персонала. Денежная компенсация и соцпакет закрывают основные физиологические и потребности человека безопасности. Если зарплата отвечает за обеспечение базовых физиологических потребностей человека — жилье, еду и т.д., по пирамиде Маслоу, то медицинское страхование закрывает вторую ступень потребностей в пирамиде — потребности в безопасности! Ведь медицинское страхование – это безопасность жизни и здоровья, покой в случае непредвиденных проблем со здоровьем.

Медицинское страхование в руках НRD становится эффективным инструментом формирования дополнительной мотивации. Многогранность и вариативность программ ДМС позволяет формировать разные страховые пакеты с разной ценностью для персонала и поощрять сотрудников лучшими условиями медстрахования. Часть компаний ранжирует программы страхования в зависимости от уровня и должности работников, стимулируя их к карьерному росту, кто отличает наполнение условий страхования в зависимости от стажа работы в компании. Оба варианта широко используются и эффективно работают уже много лет.

Медицинское страхование также играет важную роль в упорядочении работы компании с нетрудоспособностью работников. Речь идет о своевременном и полном обеспечении необходимым лечением и минимизации самолечения, что значительно уменьшает средние сроки заболеваемости и нетрудоспособности работников. По статистике после внедрения на предприятиях медстрахования средние сроки нетрудоспособности персонала снижаются на 35%.

Кроме того, происходит систематизация работы с листками нетрудоспособности, обеспечивается максимальная прозрачность их открытия и минимизация количества фальшивых больничных. При необходимости проверить правомерность оформления больничных работодатель может сверить больничные листки, предоставленные работниками, с информацией от страховой компании по обращениям таких работников за медицинской помощью.

Не стоит забывать и о прямой экономической выгоде от профилактики в условиях эпидемий, способной увеличить количество трудоспособного персонала в пики заболеваемости. Вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом почти каждый год накрывают Украину, а каждые 2-3 года могут перерасти в эпидемию. Все больше работодателей уделяют особое внимание профилактике сезонных недугов, чтобы минимизировать "кадровые потери" в периоды роста заболеваемости.

Лучшим инструментом стало именно медицинское страхование, ведь страховые компании с широкой сетью партнерских медучреждений и многолетним опытом организации профилактических мероприятий обеспечивают вакцинацию персонала максимально оперативно, экономно и эффективно. Опция "профилактика заболеваний" стала в последние годы самой популярной среди многих клиентов. После реализации профилактических мер заболеваемость персонала в пиковые периоды снижается до 30-40%, что еще раз доказывает эффективность таких мер и медицинского страхования в целом.

Цена вопроса

Конечно, в противоположность приведенным аргументам возникает другой — цена программы ДМС. Так что ответим на вопрос, так ли это так дорого, как кажется? Медстрахование долгое время считалось дорогим удовольствием для работодателей. Но в последнее время картина поменялась. На фоне всеобщего удорожания жизни медицинское страхование уже не кажется чем-то слишком затратным для предприятий. Например: минимальная, но полноценная программа страхования для коллектива из 100-150 человек, охватывающая скорую помощь, стационарное лечение и амбулаторно-поликлиническую помощь, обойдется работодателю в несколько сотен гривен в месяц на одного работника. Такая страховка закроет основные потребности в медуслугах в недорогих частных клиниках.

Это приложение является базой, которую можно усилить дополнительными услугами или лечением в дорогих клиниках. Такая же программа, но с обслуживанием в дорогих частных медучреждениях, будет стоить уже более 1 тыс. грн. в месяц на одного человека. Наполнение программы страхования и ее стоимость формируется подобно конструктору, где каждый кубик – это отдельная услуга, и можно адаптировать продукт к потребностям своего персонала и бюджета.

Дополнительные возможности

Основным негативным трендом в медицинском страховании в 2024-2025 годах является, к сожалению, рост количества случаев онкологических заболеваний. Среди причин — стресс из-за войны и изменения образа жизни, отсутствия и пренебрежения ранней диагностикой рака. Базовые условия любого договора медицинского страхования предусматривают только первичную диагностику и ограниченный курс лечения злокачественных новообразований, но полное лечение требует много времени и немалых средств.

UNIVERSALNA — одна из немногих страховых компаний в Украине, внедрившая продукт по диагностике и лечению критических заболеваний, в частности рака, в ведущих частных клиниках Украины и за рубежом. Особенность продукта в том, что лечение не ограничивается одним курсом, а оплачивается в течение трех лет. Именно такое расширение базовых условий страхования является самым популярным среди большинства работодателей, ведь по пирамиде потребностей Маслоу, если классическое медицинское страхование обеспечивает вторую по важности ступень потребностей (безопасность), то этот продукт дает защиту самой необходимой потребности жизни.